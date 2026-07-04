135ME et le PSG laisse partir cet attaquant vedette

135ME et le PSG laisse partir cet attaquant vedette

PSG04 juil. , 8:40
parClaude Dautel
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Actuellement au Mondial avec l'équipe de France, Bradley Barcola ne veut pas penser à son avenir, que ce soit au PSG ou ailleurs. Mais dans les coulisses, le dossier de l'ailier parisien suscite bien des discussions.
Face à la presse cette semaine avec les Bleus, Bradley Barcola a été très clair, il est hors de question pour lui de parler du mercato et du Paris Saint-Germain. Le joueur formé à l'OL le sait, sa situation suscite bien des rumeurs, car plusieurs gros clubs seraient déjà prêts à faire une offre pour le recruter. Lassé de ne pas être le choix numéro 1 dans l'esprit de Luis Enrique, Barcola aurait le souhait d'aller voir ailleurs, même si le PSG a laissé fuiter le fait que l'international tricolore de 23 ans n'était pas à vendre. Cependant, cette position n'est que de façade, car le double champion d'Europe va encore se renforcer dans le secteur offensif, on parle notamment de Maghnes Akliouche et la concurrence sera toujours totale. C'est pour cela que ce samedi, le média anglais Liverpool.com confirme que les Reds kiffent Bradley Barcola mais que l'appétit financier du Paris Saint-Germain est féroce.

Le PSG veut 135ME pour Barcola

Le média, qui suit l'actualité de Liverpool au quotidien, affirme que pour laisser partir Bradley Barcola, le PSG réclame 135 millions d'euros et pas un centime de moins. Ces dernières semaines, il se chuchotait que le Paris SG voulait un montant autour de 100 millions d'euros pour laisser partir l'ancien Lyonnais. Mais si l'information venue d'Angleterre est exacte, alors on entre explicitement dans une autre dimension. Pour Liverpool, un tel prix n'est pas totalement fou, mais comme nos confrères le confirment, si les dirigeants des Reds lâchent 135 millions d'euros sur le seul Barcola, alors il sera difficile pour le club anglais de renforcer d'autres postes.

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Pourtant Andoni Iraola, qui a succédé à Arne Slot sur le banc de Liverpool, souhaite à la fois recruter Bradley Barcola, mais également d'autres gros joueurs pour relancer une équipe de Liverpool rentrée brutalement dans le rang cette saison. Le dossier Barcola pourrait donc être celui de l'été pour le Paris Saint-Germain, même si, comme toujours, c'est Luis Enrique qui fera le choix final. Et c'est peu dire que Nasser Al-Khelaifi ne refusera pas le choix final de son entraîneur concernant l'international français.
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C'est marrant parce que moi je regardais essentiellement cette émission le dimanche soir après le match du dimanche. Il faut croire que j'étais le seul !

135ME et le PSG laisse partir cet attaquant vedette

regarde les transferts en angleterre tous a plus de 100 millions pour des joueurs qui ont fais beaucoup moins que lui^^

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Ce n'était pas Argentine Cap-Vert, mais Argentine FIFA. La Var était volontairement coupée.

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Sur transfert sa valeur est de 5 M€ . 189 cm , non conservé par Glasgow et 11 buts en 11 matchs : à voir

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Vraiment du grand n'importe quoi là à ok1 moment il vaut sà

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