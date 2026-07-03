Bouaddi : Quatre clubs dont le PSG sont d'accord avec le LOSC
Ayyoub Bouaddi

Bouaddi : Quatre clubs dont le PSG sont d'accord avec le LOSC

LOSC03 juil. , 19:30
parQuentin Mallet
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Phénomène de précocité au LOSC et sensation du Mondial 2026 avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi va rapporter très gros à son club formateur. Quatre cadors européens, dont le PSG, acceptent finalement la demande des Dogues de le laisser une année supplémentaire en prêt en cas de vente cet été.
Lamine Yamal n'est pas le seul joueur né en 2007 à faire sensation dans le football mondial. Ayyoub Bouaddi est lui aussi un talent générationnel qui va permettre au LOSC, son club formateur, de toucher un sacré pactole. Après avoir réussi à le conserver au Domaine de Luchin pendant trois saisons, Olivier Létang est résolu à l'idée d'une vente. Le président lillois sait qu'il sera impossible de ne pas le vendre cet été tant sa cote sur le marché des transferts est élevée.
Profitant de sa valeur marchande grimpante grâce à ses performances avec le Maroc à la Coupe du monde, le LOSC a indiqué un prix de 80 millions d'euros, avec une demande obligatoire : le conserver en prêt la saison prochaine. Pas de quoi inquiéter les courtisans, dont le PSG, qui ont tous déjà un accord avec les exigences de Lille, indique TEAMtalk.

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Comme le révèlent nos confrères britanniques, Manchester City, Chelsea et Arsenal ont rejoint le PSG dans la course à Ayyoub Bouaddi et sont désormais tous d'accord pour s'aligner sur les exigences du LOSC le concernant. Contrairement à Paris qui était prêt à le laisser progresser encore une saison sur le sol français avant de le récupérer dans un an, les trois géants de Premier League étaient plutôt réticents. Finalement, dans l'urgence de la situation et face à des prestations toujours plus impressionnantes, ils ont décidé de rester dans la course.
Cette demande particulière oblige en tout cas les clubs à réfléchir beaucoup plus longuement à cet investissement. Il n'est pas rare que des jeunes joueurs soient recrutés par des cadors européens puis laissés en prêt au même endroit, mais le cas Ayyoub Bouaddi est inédit : un club va devoir dépenser une somme colossale, peut-être même à trois chiffres, pour recruter un joueur qui n'arrivera finalement qu'à la fin de la saison prochaine.
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