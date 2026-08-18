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Le Mans s'offre Djibril Sidibé (officiel)

Le Mans18 août , 10:24
parHadrien Rivayrand
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Djibril Sidibé est officiellement un nouveau joueur du MUC 72. Le champion du monde 2018 a trouvé un accord avec le club promu jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option. Il arrive en provenance de Toulouse.
Un sacré coup sur le papier pour un club qui voudra assurer son maintien le plus rapidement possible dans l’élite la saison prochaine.
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