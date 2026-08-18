Le Mans s'offre Djibril Sidibé (officiel)

Oui oui red13 occupes toi de ton pauvre club de looser trou du Q
Oui c est vrai que tu dois être un sacré champion d’orthographe toi et, a priori, pas que, t es un champion tout court, t es meme mon champion à moi 😂 allez arrêtes un peu ta comédie Reds13, sinon je vais le dire à ton assistante sociale
Ils nous faut un maximum de points UEFA
Réponds pas alors ducon
Ta gueule, tu comprends rien
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Le Mans FC est heureux d’annoncer l’arrivée de 𝗗𝗷𝗶𝗯𝗿𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗱𝗶𝗯𝗲́ ! Champion du Monde avec les Bleus, le défenseur s’est engagé jusqu’en 2028 avec une saison supplémentaire en option. Le communiqué 👉 urlr.me/T7VENu #BienvenueDjibril #AllezLeMansFC 🔴🟡