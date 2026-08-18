Visite médicale en cours, Rodri se lâche déjà au Barça

Visite médicale en cours, Rodri se lâche déjà au Barça

Liga18 août , 10:21
parGuillaume Conte
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Arrivé ce mardi matin pour passer sa visite médicale, Rodri n’a pas pu attendre plus longtemps et a déjà fait ses premières déclarations en tant que joueur du FC Barcelone.
Le milieu de terrain champion du monde risque de se faire des ennemis, puisqu’il est un enfant de l’Atlético de Madrid, et était courtisé par le Real Madrid cet été. Mais le milieu de la Roja est désormais reconstitué au FC Barcelone, et ce dans le cadre d’un transfert à 65 ME.
« Bien sûr que jouer pour le FC Barcelone, c'est un rêve. Je suis très content d'être arrivé. Ces derniers jours ont été intenses, mais je suis heureux que tout soit réglé. J’ai hâte d'être avec mes coéquipiers, dont j'en connais déjà beaucoup grâce à la sélection. Il est temps de se mettre au travail et de donner le meilleur », a fait savoir la future recrue du Barça.
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