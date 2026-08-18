L'OL dit oui à un prêt bancal, Fofana file à Rome

La presse italienne annonce qu’un accord a été trouvé entre l’OL et Rome pour le prêt payant avec option d’achat de Malick Fofana. Le club rhodanien souhaite toutefois pouvoir l’utiliser contre Fenerbahçe ce mardi.

Cible prioritaire de Gian Piero Gasperini pour renforcer son secteur offensif à l’AS Roma, Malick Fofana est tout proche de rejoindre le club de la Louve . Lundi après-midi, Fabrizio Romano révélait l’existence d’un accord entre l’international belge et Rome dans l’optique d’un potentiel transfert. Il ne manquait plus qu’aux deux clubs de s’entendre sur la formule du deal et sur le prix bien sûr. Cela n’aura pas mis longtemps puisque le journaliste Orazio Accomando de Sport Mediaset et de DAZN l’affirme : tout est en place pour le prêt de Malick Fofana à l’AS Roma.

La formule risque de faire tiquer les supporters lyonnais, voire même de les agacer un peu puisqu’il s’agirait d’un prêt payant à 5 millions d’euros avec une option d'achat « conditionnelle » à 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus et un pourcentage sur une future revente. Les conditions de l’option d’achat n’ont pas été révélées à ce stade mais on peut penser à un nombre de matchs à disputer pour Malick Fofana avant que l’option d’achat devienne obligatoire. Un moyen pour Rome de se couvrir après la saison blanche du Belge en 2025-2026 en raison d’une grave blessure à la cheville.

Le journaliste italien précise néanmoins un point important : malgré l’accord en place entre les deux clubs, rien n’a été signé pour l’instant car l’Olympique Lyonnais souhaite pouvoir utiliser Malick Fofana face à Fenerbahçe ce mardi soir en barrage aller de Ligue des Champions. La question est maintenant de savoir si dans ce contexte, Paulo Fonseca titularisera le Belge face aux coéquipiers de Mason Greenwood et de Ngolo Kanté, ou si l’ancien de La Gantoise sera plutôt perçu par l’entraîneur portugais comme un simple joker à faire entrer en cours de match en fonction du scénario de celui-ci. Quoi qu’il en soit, le départ de Malick Fofana n’a jamais semblé aussi proche et à Lyon, on sera surtout frustré de ne jamais avoir pu profiter d’un Fofana à 100% sur la durée.