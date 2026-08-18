L'OL dit oui à un prêt bancal, Fofana file à Rome

L'OL dit oui à un prêt bancal, Fofana file à Rome

OL18 août , 8:40
parCorentin Facy
52
Ajouter comme source préférée sur Google
La presse italienne annonce qu’un accord a été trouvé entre l’OL et Rome pour le prêt payant avec option d’achat de Malick Fofana. Le club rhodanien souhaite toutefois pouvoir l’utiliser contre Fenerbahçe ce mardi.
Cible prioritaire de Gian Piero Gasperini pour renforcer son secteur offensif à l’AS Roma, Malick Fofana est tout proche de rejoindre le club de la Louve. Lundi après-midi, Fabrizio Romano révélait l’existence d’un accord entre l’international belge et Rome dans l’optique d’un potentiel transfert. Il ne manquait plus qu’aux deux clubs de s’entendre sur la formule du deal et sur le prix bien sûr. Cela n’aura pas mis longtemps puisque le journaliste Orazio Accomando de Sport Mediaset et de DAZN l’affirme : tout est en place pour le prêt de Malick Fofana à l’AS Roma.
La formule risque de faire tiquer les supporters lyonnais, voire même de les agacer un peu puisqu’il s’agirait d’un prêt payant à 5 millions d’euros avec une option d'achat « conditionnelle » à 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus et un pourcentage sur une future revente. Les conditions de l’option d’achat n’ont pas été révélées à ce stade mais on peut penser à un nombre de matchs à disputer pour Malick Fofana avant que l’option d’achat devienne obligatoire. Un moyen pour Rome de se couvrir après la saison blanche du Belge en 2025-2026 en raison d’une grave blessure à la cheville.

Lire aussi

OL : Malick Fofana a tranché, il veut quitter LyonOL : Malick Fofana a tranché, il veut quitter Lyon
Le journaliste italien précise néanmoins un point important : malgré l’accord en place entre les deux clubs, rien n’a été signé pour l’instant car l’Olympique Lyonnais souhaite pouvoir utiliser Malick Fofana face à Fenerbahçe ce mardi soir en barrage aller de Ligue des Champions. La question est maintenant de savoir si dans ce contexte, Paulo Fonseca titularisera le Belge face aux coéquipiers de Mason Greenwood et de Ngolo Kanté, ou si l’ancien de La Gantoise sera plutôt perçu par l’entraîneur portugais comme un simple joker à faire entrer en cours de match en fonction du scénario de celui-ci. Quoi qu’il en soit, le départ de Malick Fofana n’a jamais semblé aussi proche et à Lyon, on sera surtout frustré de ne jamais avoir pu profiter d’un Fofana à 100% sur la durée.
Articles Recommandés
Accord Avec Un Joueur Du Psg Liverpool Prend La Parole
PSG

Accord avec un joueur du PSG, Liverpool prend la parole

Surprise Harry Kane Negocie Avec Al Hilal
Mercato

Surprise, Harry Kane négocie avec Al-Hilal

Lol A Trop Tarde Cette Future Recrue Signe Ailleurs
OL

L'OL a trop tardé, cette future recrue signe ailleurs

Om Mccourt Vend Gouiri Pour 25 Me
OM

OM : McCourt vend Gouiri pour 25 ME

Fil Info

18 août , 13:30
Accord avec un joueur du PSG, Liverpool prend la parole
18 août , 13:00
Surprise, Harry Kane négocie avec Al-Hilal
18 août , 12:40
L'OL a trop tardé, cette future recrue signe ailleurs
18 août , 12:20
OM : McCourt vend Gouiri pour 25 ME
18 août , 12:00
Le PSG trouve un accord inattendu avec Barcola
18 août , 11:30
ASSE : Il se met les fans à dos, la guerre est déclarée
18 août , 11:04
TV : Fenerbahce - OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
18 août , 11:00
Séduit par Genesio, il ne veut plus quitter l’OM
18 août , 10:40
Ce club crache sur l’UEFA, l’OL va le payer cher

Derniers commentaires

Le PSG accepte de vendre Barcola, son prix va exploser

Oui oui red13 occupes toi de ton pauvre club de looser trou du Q

PSG : Ibrahim Mbaye et Liverpool, accord trouvé

Oui c est vrai que tu dois être un sacré champion d’orthographe toi et, a priori, pas que, t es un champion tout court, t es meme mon champion à moi 😂 allez arrêtes un peu ta comédie Reds13, sinon je vais le dire à ton assistante sociale

Ce club crache sur l’UEFA, l’OL va le payer cher

Ils nous faut un maximum de points UEFA

L'OL dit oui à un prêt bancal, Fofana file à Rome

Réponds pas alors ducon

L'OL dit oui à un prêt bancal, Fofana file à Rome

Ta gueule, tu comprends rien

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading