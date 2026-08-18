L'OM rate une vente XXL, Romain Canuti se fâche

L'OM rate une vente XXL, Romain Canuti se fâche

OM18 août , 9:30
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM hésite à vendre Tadjidine Mmadi, qui fait l’objet d’une offre d’Utrecht pour 5 millions d’euros. Un tel transfert risque de faire réagir à Marseille, où l’on estime que l’ailier gauche de 19 ans peut exploser cette saison.
Utilisé à 3 reprises en Ligue 1 la saison dernière, Tadjidine Mmadi est amené à voir son temps de jeu augmenter sous les ordres de Bruno Genesio. Les nombreux départs au sein de l’effectif (Traoré, Aubameyang, Greenwood) lui ont fait de la place, ce dont le natif de Marseille a profité durant la pré-saison. Beaucoup utilisé par Bruno Genesio, Tadjidine Mmadi s’est distingué contre Bilbao en marquant un joli but au Vélodrome pour parachever le succès marseillais face aux Basques. Mmadi pourrait être la doublure de Paixao à gauche de l’attaque de l’OM… à moins qu’il ne quitte le club à la surprise générale.
Personne ne s’y attendait mais le club néerlandais d’Utrecht a dégainé 5 millions d’euros pour le recruter. L’offre fait vaciller le joueur, qui sait qu’il bénéficiera d’un temps de jeu plus important aux Pays-Bas mais le dernier mot revient à l’OM puisque le Marseillais est sous contrat jusqu’en juin 2029. Dans le contexte financier du club marseillais, Grégory Lorenzi peut-il cracher sur un départ de Tadjidine Mmadi pour 5 millions d’euros ? Cette vente, si elle se confirme, scandaliserait Romain Canuti, journaliste au Phocéen, qui estime sur X que Mmadi pourrait être vendu à un prix nettement supérieur dans un an.

Un diamant à polir avant une grosse vente ?

« Absolument pas compliqué à refuser (pour l’OM). L'urgence c'est de dégraisser la masse salariale et il pose pas problème. Aller à Utrecht, deux défaites pour commencer son championnat ? Troyes, qui vient de perdre Sibierski en DS pour Jocelyn Blanchard ? Reste à l'OM, joue l'Europa League » a-t-il publié avant de conclure.
« Monaco ils ont un mec qui a fait 25 matchs qui est parti pour 35 millions à Newcastle. Si tu veux gagner de l'argent expose le cette année et vu son talent la PL va venir. Vendre à Utrecht sans déconner c'est pas sérieux… » se désole Romain Canuti, qui ose espérer que Grégory Lorenzi va refuser cette proposition néerlandaise à 5 millions d’euros pour Tadjidine Mmadi cet été. Réponse dans les jours à venir alors que Marseille, toujours pris à la gorge par les contraintes de l’UEFA et de la DNCG, a plus que jamais besoin de vendre.

Lire aussi

Un minot cartonne, Genesio rapporte déjà 5 ME à l'OMUn minot cartonne, Genesio rapporte déjà 5 ME à l'OM
Articles Recommandés
Accord Avec Un Joueur Du Psg Liverpool Prend La Parole
PSG

Accord avec un joueur du PSG, Liverpool prend la parole

Surprise Harry Kane Negocie Avec Al Hilal
Mercato

Surprise, Harry Kane négocie avec Al-Hilal

Lol A Trop Tarde Cette Future Recrue Signe Ailleurs
OL

L'OL a trop tardé, cette future recrue signe ailleurs

Om Mccourt Vend Gouiri Pour 25 Me
OM

OM : McCourt vend Gouiri pour 25 ME

Fil Info

18 août , 13:30
Accord avec un joueur du PSG, Liverpool prend la parole
18 août , 13:00
Surprise, Harry Kane négocie avec Al-Hilal
18 août , 12:40
L'OL a trop tardé, cette future recrue signe ailleurs
18 août , 12:20
OM : McCourt vend Gouiri pour 25 ME
18 août , 12:00
Le PSG trouve un accord inattendu avec Barcola
18 août , 11:30
ASSE : Il se met les fans à dos, la guerre est déclarée
18 août , 11:04
TV : Fenerbahce - OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
18 août , 11:00
Séduit par Genesio, il ne veut plus quitter l’OM
18 août , 10:40
Ce club crache sur l’UEFA, l’OL va le payer cher

Derniers commentaires

Le PSG accepte de vendre Barcola, son prix va exploser

Oui oui red13 occupes toi de ton pauvre club de looser trou du Q

PSG : Ibrahim Mbaye et Liverpool, accord trouvé

Oui c est vrai que tu dois être un sacré champion d’orthographe toi et, a priori, pas que, t es un champion tout court, t es meme mon champion à moi 😂 allez arrêtes un peu ta comédie Reds13, sinon je vais le dire à ton assistante sociale

Ce club crache sur l’UEFA, l’OL va le payer cher

Ils nous faut un maximum de points UEFA

L'OL dit oui à un prêt bancal, Fofana file à Rome

Réponds pas alors ducon

L'OL dit oui à un prêt bancal, Fofana file à Rome

Ta gueule, tu comprends rien

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading