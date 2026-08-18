L'OM rate une vente XXL, Romain Canuti se fâche

L’OM hésite à vendre Tadjidine Mmadi, qui fait l’objet d’une offre d’Utrecht pour 5 millions d’euros. Un tel transfert risque de faire réagir à Marseille, où l’on estime que l’ailier gauche de 19 ans peut exploser cette saison.

Utilisé à 3 reprises en Ligue 1 la saison dernière, Tadjidine Mmadi est amené à voir son temps de jeu augmenter sous les ordres de Bruno Genesio. Les nombreux départs au sein de l’effectif (Traoré, Aubameyang, Greenwood) lui ont fait de la place, ce dont le natif de Marseille a profité durant la pré-saison. Beaucoup utilisé par Bruno Genesio, Tadjidine Mmadi s’est distingué contre Bilbao en marquant un joli but au Vélodrome pour parachever le succès marseillais face aux Basques. Mmadi pourrait être la doublure de Paixao à gauche de l’attaque de l’OM… à moins qu’il ne quitte le club à la surprise générale.

Personne ne s’y attendait mais le club néerlandais d’Utrecht a dégainé 5 millions d’euros pour le recruter. L’offre fait vaciller le joueur, qui sait qu’il bénéficiera d’un temps de jeu plus important aux Pays-Bas mais le dernier mot revient à l’OM puisque le Marseillais est sous contrat jusqu’en juin 2029. Dans le contexte financier du club marseillais, Grégory Lorenzi peut-il cracher sur un départ de Tadjidine Mmadi pour 5 millions d’euros ? Cette vente, si elle se confirme, scandaliserait Romain Canuti, journaliste au Phocéen, qui estime sur X que Mmadi pourrait être vendu à un prix nettement supérieur dans un an.

Un diamant à polir avant une grosse vente ?

« Absolument pas compliqué à refuser (pour l’OM). L'urgence c'est de dégraisser la masse salariale et il pose pas problème. Aller à Utrecht, deux défaites pour commencer son championnat ? Troyes, qui vient de perdre Sibierski en DS pour Jocelyn Blanchard ? Reste à l'OM, joue l'Europa League » a-t-il publié avant de conclure.

« Monaco ils ont un mec qui a fait 25 matchs qui est parti pour 35 millions à Newcastle. Si tu veux gagner de l'argent expose le cette année et vu son talent la PL va venir. Vendre à Utrecht sans déconner c'est pas sérieux… » se désole Romain Canuti, qui ose espérer que Grégory Lorenzi va refuser cette proposition néerlandaise à 5 millions d’euros pour Tadjidine Mmadi cet été. Réponse dans les jours à venir alors que Marseille, toujours pris à la gorge par les contraintes de l’UEFA et de la DNCG, a plus que jamais besoin de vendre.