Liverpool, Arsenal, Bradley Barcola donne la réponse parfaite

Liverpool, Arsenal, Bradley Barcola donne la réponse parfaite

PSG02 juil. , 13:30
parEric Bethsy
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Annoncé sur le départ, Bradley Barcola n’est pourtant pas près de quitter le Paris Saint-Germain. L’Ivoirien Yan Diomandé pourrait signer et l’éloigner du onze de départ. Mais pour le moment, l’ailier de l’équipe de France reste focalisé sur sa Coupe du monde 2026.
Alors que son avenir suscite un tas de rumeurs, Bradley Barcola n’a pas l’air perturbé. L’ailier du Paris Saint-Germain brille avec l’équipe de France dont le sélectionneur Didier Deschamps a choisi de le titulariser lors du 16e de finale du Mondial contre la Suède (3-0) mardi. Manifestement, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a pris le dessus sur Désiré Doué. Ce n’est pourtant pas la hiérarchie solidement installée par Luis Enrique chez le double champion d’Europe.

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Dans la capitale, Bradley Barcola subit la concurrence de son jeune coéquipier et du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. C’est donc en tant que simple remplaçant que l’ailier sous contrat jusqu’en 2028 débute les plus grands rendez-vous du Paris Saint-Germain. Et la situation ne risque pas de s’arranger si, comme l’indiquent plusieurs sources depuis quelques jours, Yan Diomandé se rapproche d’une signature au sein du club francilien. La thèse d’un départ de Bradley Barcola prend donc de l’ampleur, alors que le quotidien Le Parisien donne une tendance bien différente.
D’après nos confrères, une séparation avec l’international français n’est pas encore d’actualité. Pour le moment, Yan Diomandé reste loin d’un départ du RB Leipzig qui réclame une fortune pour son transfert. Et de son côté, Bradley Barcola, notamment convoité par Liverpool et Arsenal, ne s’occupe absolument pas de son avenir, lui qui reste focalisé sur la Coupe du monde avec les Bleus. Il faut également souligner les exigences du Paris Saint-Germain qui réclamerait bien plus que 100 millions d’euros pour céder son ailier. Malgré leur désaccord pour une prolongation, les deux parties sont donc loin d’une séparation.
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je sais pas comment ca se passait a l'om, mais rudi garcia protégeait son groupe à l'ol. je vois pas de melon surdimensionné, mais contrairement a beaucoup de coachs, lui ne pratique la fausse modestie, il dit les choses de façon honnete comme hier soir.

Liverpool, Arsenal, Bradley Barcola donne la réponse parfaite

On va bien voir. C'est Barcola qui décide.

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Oui, je dénonçais par mon message, le biais des 2 facettes de cette "hypocrisie".

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