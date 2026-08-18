Séduit par Genesio, il ne veut plus quitter l’OM
Amine Harit lors du match amical OM - Aston Villa

Séduit par Genesio, il ne veut plus quitter l’OM

OM18 août , 11:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM connaît un mercato estival particulièrement frustrant. Aucune recrue n’a encore été annoncée, même si Amine Harit peut être considéré comme tel.
L’Olympique de Marseille fait face à d’importantes difficultés financières et doit surtout vendre cet été. Le club phocéen n’a encore annoncé aucune recrue, alors que la saison de Ligue 1 va prochainement reprendre. Une situation assez inhabituelle pour un club habitué à animer le marché des transferts dans tous les sens. Ces dernières semaines, l’OM doit surtout vendre afin de se mettre en conformité avec les exigences de la DNCG et de l’UEFA. Bruno Genesio doit donc composer avec les moyens du bord, sachant que son effectif actuel est encore amené à évoluer. Mais un joueur lui a particulièrement tapé dans l’œil : Amine Harit. Le Marocain pourrait donc avoir une nouvelle chance de briller à Marseille.

Harit peut finir en beauté à Marseille 

D’après La Provence, l’international marocain n'est plus très chaud à l’idée de quitter l’OM en cette seconde partie du mois d’août. L’ancien joueur du FC Nantes est séduit par le discours de Bruno Genesio. Il est également rassuré par les derniers changements intervenus au sein de la direction, alors que ses relations avec la précédente équipe dirigeante n’étaient pas vraiment idylliques. À Marseille, pour honorer sa dernière année de contrat, Amine Harit pourrait donc tenter de finir son aventure en beauté, avec un rôle de grand frère, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. À 29 ans, le natif de Pontoise pourrait ainsi avoir une nouvelle chance de s’imposer à l’Olympique de Marseille.

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Mais rien n’est encore gravé dans le marbre, alors que tous les joueurs de l’effectif ont été placés sur la liste des transferts par la direction phocéenne cet été. Amine Harit, comme les autres, devra donc se préparer à tous les scénarios dans les prochains jours.
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