PSG : Ferran Torres s’est déjà fait un paquet d’ennemis
Ferran Torres

PSG : Ferran Torres s’est déjà fait un paquet d’ennemis

PSG18 août , 10:00
parHadrien Rivayrand
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Ferran Torres a signé au PSG il y a quelques jours. Un départ qui ne passe pas forcément auprès de ses anciens coéquipiers du FC Barcelone.
Le Paris Saint-Germain a profondément remanié son secteur offensif cet été. Parmi les joueurs qui ont récemment rejoint les rangs de Luis Enrique figure Ferran Torres. L’international espagnol souhaitait relever un nouveau défi loin du FC Barcelone. Les Catalans, qui devaient absolument vendre pour pouvoir finaliser l’accord concernant Rodri avec Manchester City, ont de leur côté réalisé une belle opération. Mais certains joueurs du Barça auraient néanmoins aimé que Ferran Torres gère un peu mieux son départ et fasse preuve de davantage de transparence concernant sa décision.

Les joueurs du Barça frustrés par Ferran Torres 

Selon les informations de The Touchline, certains anciens coéquipiers catalans de Ferran Torres sont en effet déçus de la manière dont l’attaquant espagnol a quitté le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Ils auraient notamment été mécontents de son attitude après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. La raison ? Plusieurs joueurs du club espagnol ignoraient sa décision et auraient été pris de court par les déclarations faites par Ferran Torres à la télévision.

Lire aussi

Le PSG accepte de vendre Barcola, son prix va exploserLe PSG accepte de vendre Barcola, son prix va exploser
Toujours est-il que Ferran Torres est désormais un nouveau joueur du PSG et devra rapidement s’intégrer au système de Luis Enrique. Il ne serait pas étonnant de le voir disputer ses premières minutes avec les champions d’Europe dimanche prochain au Parc des Princes face au Stade Rennais, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Le PSG devra notamment réagir après sa défaite amère lors du Trophée des champions face au RC Lens. Les recrues auront un rôle important à jouer cette saison pour permettre au club de continuer à dominer l’Europe. Et remplacer Gonçalo Ramos ne sera pas une tâche facile pour Ferran Torres, qui sera forcément très attendu.
Articles Recommandés
Accord Avec Un Joueur Du Psg Liverpool Prend La Parole
PSG

Accord avec un joueur du PSG, Liverpool prend la parole

Surprise Harry Kane Negocie Avec Al Hilal
Mercato

Surprise, Harry Kane négocie avec Al-Hilal

Lol A Trop Tarde Cette Future Recrue Signe Ailleurs
OL

L'OL a trop tardé, cette future recrue signe ailleurs

Om Mccourt Vend Gouiri Pour 25 Me
OM

OM : McCourt vend Gouiri pour 25 ME

Fil Info

18 août , 13:30
Accord avec un joueur du PSG, Liverpool prend la parole
18 août , 13:00
Surprise, Harry Kane négocie avec Al-Hilal
18 août , 12:40
L'OL a trop tardé, cette future recrue signe ailleurs
18 août , 12:20
OM : McCourt vend Gouiri pour 25 ME
18 août , 12:00
Le PSG trouve un accord inattendu avec Barcola
18 août , 11:30
ASSE : Il se met les fans à dos, la guerre est déclarée
18 août , 11:04
TV : Fenerbahce - OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
18 août , 11:00
Séduit par Genesio, il ne veut plus quitter l’OM
18 août , 10:40
Ce club crache sur l’UEFA, l’OL va le payer cher

Derniers commentaires

OM : McCourt vend Gouiri pour 25 ME

Pourquoi l'OM ne demande pas une rétrogradation administrative, ça ne pourrait qu'être bénéfique.

Le PSG accepte de vendre Barcola, son prix va exploser

Oui oui red13 occupes toi de ton pauvre club de looser trou du Q

PSG : Ibrahim Mbaye et Liverpool, accord trouvé

Oui c est vrai que tu dois être un sacré champion d’orthographe toi et, a priori, pas que, t es un champion tout court, t es meme mon champion à moi 😂 allez arrêtes un peu ta comédie Reds13, sinon je vais le dire à ton assistante sociale

Ce club crache sur l’UEFA, l’OL va le payer cher

Ils nous faut un maximum de points UEFA

L'OL dit oui à un prêt bancal, Fofana file à Rome

Réponds pas alors ducon

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading