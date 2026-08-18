PSG : Ferran Torres s’est déjà fait un paquet d’ennemis

Ferran Torres a signé au PSG il y a quelques jours. Un départ qui ne passe pas forcément auprès de ses anciens coéquipiers du FC Barcelone.
Le Paris Saint-Germain
a profondément remanié son secteur offensif cet été. Parmi les joueurs qui ont récemment rejoint les rangs de Luis Enrique figure Ferran Torres. L’international espagnol souhaitait relever un nouveau défi loin du FC Barcelone. Les Catalans, qui devaient absolument vendre pour pouvoir finaliser l’accord concernant Rodri avec Manchester City, ont de leur côté réalisé une belle opération. Mais certains joueurs du Barça auraient néanmoins aimé que Ferran Torres gère un peu mieux son départ et fasse preuve de davantage de transparence concernant sa décision.
Les joueurs du Barça frustrés par Ferran Torres
Selon les informations de The Touchline, certains anciens coéquipiers catalans de Ferran Torres sont en effet déçus de la manière dont l’attaquant espagnol a quitté le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Ils auraient notamment été mécontents de son attitude après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. La raison ? Plusieurs joueurs du club espagnol ignoraient sa décision et auraient été pris de court par les déclarations faites par Ferran Torres à la télévision.
Toujours est-il que Ferran Torres est désormais un nouveau joueur du PSG et devra rapidement s’intégrer au système de Luis Enrique. Il ne serait pas étonnant de le voir disputer ses premières minutes avec les champions d’Europe dimanche prochain au Parc des Princes face au Stade Rennais, à l’occasion de la première journée de Ligue 1
. Le PSG devra notamment réagir après sa défaite amère lors du Trophée des champions face au RC Lens. Les recrues auront un rôle important à jouer cette saison pour permettre au club de continuer à dominer l’Europe. Et remplacer Gonçalo Ramos ne sera pas une tâche facile pour Ferran Torres, qui sera forcément très attendu.