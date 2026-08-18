Ce club crache sur l’UEFA, l’OL va le payer cher

Ce club crache sur l’UEFA, l’OL va le payer cher

OL18 août , 10:40
parGuillaume Conte
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Futur adversaire de l'OL en barrage de Ligue des Champions ce mardi, Fenerbahçe rigole des menaces et des amendes de l'UEFA pour se renforcer de manière spectaculaire. Injuste pour Lyon ?
En France, les clubs sont dans le collimateur de l’UEFA. La perte colossale des droits TV a creusé un trou dans les budgets qui fait déjà bondir la DNCG, même si le serrage de ceinture a fait effet. Pour les clubs européens, c’est l’UEFA qui surveille tout ça dans le cadre du fair-play financier. L’OL et l’OM ont déjà pris des amendes, et même des clubs plus sains financièrement comme Rennes se méfient beaucoup de la tendance négative.

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En Europe, il y a un club qui a décidé de braver l’UEFA en se lançant dans une folle course à la dépense, c’est Fenerbahçe. Le futur adversaire de l’OL vient de recevoir une amende de 7 ME de la part de l’instance européenne pour non-respect du fair-play financier. La masse salariale s’élève à 84 % des revenus, contre 70 % autorisés au maximum. Et c'était avant cet été.
Malgré ce déséquilibre financier, le club d’Istanbul, qui court derrière un titre national depuis 2014, a fait exploser sa tirelire en recrutant Mason Greenwood, N’Golo Kanté, Nathan Aké et Romelu Lukaku ces dernières semaines. En plus des Marco Asensio, Matteo Guendouzi ou Nelson Semedo déjà présents. Autant dire que la prochaine amende est déjà prête de la part de l’UEFA, qui peut se réserver le droit d’exclure Fenerbahçe des prochaines compétitions européennes lors du point de l’an prochain.
Cela ne devrait pas consoler l’OL en cas d’élimination face au club turc, qui possède une armada de stars assez impressionnantes, et une masse salariale plus de trois fois supérieure à celle de Lyon. Fenerbahçe a donc préféré la fuite en avant, avec la quête de titres et de victoires européennes pour essayer d’équilibrer les finances d’un club qui, cette fois-ci c’est un point commun avec l’OL, est criblé de dettes avec 430 ME à rembourser dans les années à venir.
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