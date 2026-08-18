Ce club crache sur l’UEFA, l’OL va le payer cher

Pourquoi l'OM ne demande pas une rétrogradation administrative, ça ne pourrait qu'être bénéfique.
Oui oui red13 occupes toi de ton pauvre club de looser trou du Q
Oui c est vrai que tu dois être un sacré champion d’orthographe toi et, a priori, pas que, t es un champion tout court, t es meme mon champion à moi 😂 allez arrêtes un peu ta comédie Reds13, sinon je vais le dire à ton assistante sociale
Ils nous faut un maximum de points UEFA
Réponds pas alors ducon
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