EdF : Zidane va copier Deschamps, l’inquiétante annonce

EdF : Zidane va copier Deschamps, l’inquiétante annonce

Equipe de France18 août , 9:00
parCorentin Facy
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Zinedine Zidane annoncera en septembre prochain sa première liste à la tête de l’équipe de France. En attendant, chacun imagine quels seront les changements opérés par rapport à l’ère Didier Deschamps.
Après 14 années à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a rendu son tablier cet été à l’issue de la Coupe du monde 2026. Dans la foulée, le président de la FFF Philippe Diallo a nommé Zinedine Zidane pour lui succéder. Présenté face à une foule de journalistes il y a quelques semaines, l’ex-entraîneur du Real Madrid sera sur le grill dès le mois de septembre avec des affiches contre l’Italie, la Belgique ou encore la Turquie. Les supporters des Bleus ont hâte de voir quels seront les choix de Zidane et les potentiels changements de joueurs par rapport aux petites habitudes de Didier Deschamps.
Il ne faut pourtant pas s’attendre à une grosse révolution selon Pierre Ménès. Pour l’ancien journaliste de Canal+, il est plutôt très probable de voir le natif de Marseille s’appuyer sur l’excellent travail de Didier Deschamps en gardant l’ossature de l’équipe demi-finaliste du Mondial 2026.
« Je ne m’attends pas à de gros changements à la tête des Bleus avec Zidane. La France, qu’on le veuille ou non, a été en demi-finale du Mondial. Ils ont raté le match contre l’Espagne mais c’est arrivé à d’autres, toutes les équipes ont été mauvaises contre l’Espagne… Il y a quand même un socle solide en équipe de France. Zidane n’est pas un apprenti sorcier, il ne va pas tout changer pour dire ‘Je suis Zizou, je change tout’. Je m’attends plutôt à des changements homéopathiques » a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre.
Zidane n’est pas un apprenti sorcier, il ne va pas tout changer
- Pierre Ménès
« Depuis le temps qu’il lorgne sur ce poste, j’imagine qu’il a du plein de fois faire sa compo dans sa tête. Maintenant, il faudra voir quelles différences il y aura avec les choix de Deschamps. On verra ça dès le mois de septembre avec ses premiers choix » a analysé Pierre Ménès, qui ne s’attend pas du tout à voir dix nouveaux joueurs en Bleus dès la première liste de Zinedine Zidane. Il n’en reste pas moins que « ZZ » souhaitera logiquement apporter sa touche et il sera intéressant de voir quels seront les ajustements opérés par le nouveau staff des Bleus.

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