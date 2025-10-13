OL : Un joueur fait le Grand Chelem, c'est incroyable

En cette trêve internationale, l'heure est à un premier bilan du côté de l'Olympique Lyonnais. Et parmi l'effectif de Paulo Fonseca, un joueur a fait l'unanimité.

Depuis le début de la saison 2025-2026, et toutes compétitions confondues, l'OL a disputé neuf matchs (sept en Ligue 1 et deux en Europa League). Et au moment de faire le bilan de ces neuf rencontres, Lyon peut avoir le sourire puisque le club de Michele Kang a connu deux défaites seulement, dont la dernière de manière très surprenante contre le TFC. Sur ces neuf matchs, soit un total de 810 minutes, il y a un joueur de l'Olympique Lyonnais qui a réussi le Grand Chelem, à savoir être sur le terrain en permanence, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. En effet, le compte Data OL révèle que Moussa Niakhaté, le défenseur international sénégalais, n'a manqué aucune seconde cette saison et il est le seul dans ce cas à Lyon.

Niakhaté est indispensable à Lyon

A 29 ans, Moussa Niakhaté est devenu un joueur indispensable pour Paulo Fonseca . Et un an après sa signature en provenance de Nottingham Forest pour 31,9 millions d'euros, le défenseur, dont le prix a longtemps fait polémique, a désormais une place énorme dans le système mis en place par l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais. Derrière Moussa Niakhaté, on trouve un autre défenseur en la personne de Clinton Mata, qui n'a pas été loin de faire lui aussi le Grand Chelem, puisqu'il a seulement manqué cinq minutes sur les neufs matchs disputés par l'OL.

A noter que c'est l'inusable Corentin Tolisso qui est le premier joueur français dans ce classement, ce qui hélas ne lui permet visiblement pas de convaincre Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France. Du côté de l'Olympique Lyonnais, et après un mercato sous contrôle de la DNCG, il était évident que les joueurs auraient un énorme temps de jeu. C'est clairement le cas à lire les statistiques de Data OL.