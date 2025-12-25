ICONSPORT_277767_0231

Lens : Bienvenue chez les leaders de la Ligue 1

Lens25 déc. , 22:30
parGuillaume Conte
0
Le RC Lens est la grosse surprise de cette première partie de saison, avec sa place de leader devant le PSG. Le président du club nordiste délivre sa recette simple, avec un club géré à l'économie, mais tellement généreux.
Vendre ses meilleurs joueurs, acheter à l’économie et être en tête de la Ligue 1 à la trêve hivernale, c’est le miracle de Noël au RC Lens. Personne ne voyait les « Sang et Or » occuper cette place devant le PSG, surtout après l’été qui faisait grincer des dents. La plupart des joueurs à forte valeur marchande du club sont partis, comme Kevin Danso, Neil El Aynaoui et Andy Diouf, histoire de faire entrer de l’argent dans les caisses. 90 ME de revenus, et la moitié moins en dépense, les comptes sont bons dans le Nord. 
Le RC Lens a su rester modeste et faire la chasse aux bonnes affaires, à l’image de l’achat de Florian Thauvin pour 6 millions d’euros. Une vraie réussite pour le président lensois Joseph Oughourlian, qui a confié les clés de ce succès certes provisoire mais déjà prometteur. Pour le dirigeant franco-libanais, il faut garder une vigilance économique stricte avant tout pour être en bonne santé financière, et le reste ne pourra que bien se passer.
« Nous avons vendu beaucoup de joueurs ces dernières années. Notre modèle peut fonctionner, bien qu’il demeure fragile. J’essaie d’apporter une connaissance financière, une rigueur dans les processus pour ne pas commettre les erreurs que beaucoup de gens font dans le football… Je sais que je n’ai pas les moyens d’acheter les plus grandes stars », a confié l’homme d’affaire dans L’Orient-Le Jour, dans des propos rapportés par Lensois.com. 

Lens, c'est le Nord

Ajoutez à cette grande prudence économique l’identité lensoise, et le tour est joué pour Oughourlian. « Lens a une identité très forte, marquée par son histoire minière. Les gens sont très accueillants, surtout envers ceux qui viennent essayer de faire le bien pour leur club de cœur », a livré celui qui est tout sauf Lensois puisqu’il a grandi à Paris, avant d’habiter à New York puis Londres. Un mélange qui convient en tout cas parfaitement aux Nordistes, qui sont solidement gérés par l’entrepreneur depuis sa prise en mains du club en 2018. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_264718_0005
Rennes

Un joueur arrive à Rennes, ce n’était pas prévu

ICONSPORT_275588_0022
OL

OL : Textor ruine un nouveau club

ICONSPORT_260916_0193
PSG

PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos

Fil Info

25 déc. , 23:00
Un joueur arrive à Rennes, ce n’était pas prévu
25 déc. , 22:00
OL : Textor ruine un nouveau club
25 déc. , 21:30
PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos
25 déc. , 21:00
Frank Leboeuf se paye un clash avec Kylian Mbappé
25 déc. , 20:30
L'OL offre un buteur au FC Nantes
25 déc. , 20:00
Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser
25 déc. , 19:30
Mercato : Trois Français dans le Top5 des joueurs les plus chers
25 déc. , 19:00
Endrick à l'OL, le vrai plan du Real Madrid dévoilé

Derniers commentaires

Frank Leboeuf se paye un clash avec Kylian Mbappé

Leboeuf c'est 1 grosse 💩💩 et veut se prendre pr se k'il n'est pas kom il est devenu champion du monde

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

Bah franchement il mérite même plus...

« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration

Oui enfin bon depuis le début de saison, en raison des nombreuses absences, il a été plusieurs fois titulaire sans jamais convaincre. Y'a que lors du match de CDF qu'il a montré un très bon visage notamment dans la participation au jeu. J'espère qu'il continuera sur cette lancée !

Transfert annoncé au PSG, Adil Rami va hurler

Pure rigolade!

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

je suis pro Chevalier mais j'estime que Safonov merite tout autant de jouer vu ses dernieres sorties

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading