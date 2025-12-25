Lens : Bienvenue chez les leaders de la Ligue 1

Leboeuf c'est 1 grosse 💩💩 et veut se prendre pr se k'il n'est pas kom il est devenu champion du monde
Bah franchement il mérite même plus...
Oui enfin bon depuis le début de saison, en raison des nombreuses absences, il a été plusieurs fois titulaire sans jamais convaincre. Y'a que lors du match de CDF qu'il a montré un très bon visage notamment dans la participation au jeu. J'espère qu'il continuera sur cette lancée !
Pure rigolade!
je suis pro Chevalier mais j'estime que Safonov merite tout autant de jouer vu ses dernieres sorties
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Unité et festivités ✨ L’ensemble du Racing Club de Lens vous souhaite de joyeuses fêtes ! Que ces ultimes instants de l’année s’apparentent à une rencontre à Bollaert-Delelis : empreints de joie, de convivialité et d’émotions partagées ❤️💛 #JoyeusesFêtes