Lens : Bienvenue chez les leaders de la Ligue 1

Le RC Lens est la grosse surprise de cette première partie de saison, avec sa place de leader devant le PSG. Le président du club nordiste délivre sa recette simple, avec un club géré à l'économie, mais tellement généreux.

Vendre ses meilleurs joueurs, acheter à l’économie et être en tête de la Ligue 1 à la trêve hivernale, c’est le miracle de Noël au RC Lens . Personne ne voyait les « Sang et Or » occuper cette place devant le PSG, surtout après l’été qui faisait grincer des dents. La plupart des joueurs à forte valeur marchande du club sont partis, comme Kevin Danso, Neil El Aynaoui et Andy Diouf, histoire de faire entrer de l’argent dans les caisses. 90 ME de revenus, et la moitié moins en dépense, les comptes sont bons dans le Nord.

Le RC Lens a su rester modeste et faire la chasse aux bonnes affaires, à l’image de l’achat de Florian Thauvin pour 6 millions d’euros. Une vraie réussite pour le président lensois Joseph Oughourlian, qui a confié les clés de ce succès certes provisoire mais déjà prometteur. Pour le dirigeant franco-libanais, il faut garder une vigilance économique stricte avant tout pour être en bonne santé financière, et le reste ne pourra que bien se passer.

« Nous avons vendu beaucoup de joueurs ces dernières années. Notre modèle peut fonctionner, bien qu’il demeure fragile. J’essaie d’apporter une connaissance financière, une rigueur dans les processus pour ne pas commettre les erreurs que beaucoup de gens font dans le football… Je sais que je n’ai pas les moyens d’acheter les plus grandes stars », a confié l’homme d’affaire dans L’Orient-Le Jour, dans des propos rapportés par Lensois.com.

Lens, c'est le Nord

Ajoutez à cette grande prudence économique l’identité lensoise, et le tour est joué pour Oughourlian. « Lens a une identité très forte, marquée par son histoire minière. Les gens sont très accueillants, surtout envers ceux qui viennent essayer de faire le bien pour leur club de cœur », a livré celui qui est tout sauf Lensois puisqu’il a grandi à Paris, avant d’habiter à New York puis Londres. Un mélange qui convient en tout cas parfaitement aux Nordistes, qui sont solidement gérés par l’entrepreneur depuis sa prise en mains du club en 2018.