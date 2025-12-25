ICONSPORT_222100_0615

Frank Leboeuf se paye un clash avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé25 déc. , 21:00
parGuillaume Conte
0
Kylian Mbappé empile les buts ces derniers mois, mais c'est loin de convaincre Frank Leboeuf, qui ne le voit pas devenir une légende du football français. Les raisons données sont assez déconcertantes.
Kylian Mbappé vient de fêter ses 27 ans. Et comme cadeau, il a eu droit à un tacle les deux pieds décollés de la part de Frank Leboeuf. L’ancien défenseur central, champion du monde en 1998, a dit avec franchise ce qu’il pensait de l’attaquant des Bleus. Pour celui qui fut joueur à Laval, Strasbourg, Chelsea, ou bien sur l’OM, impossible de ranger Kylian Mbappé au rang des légendes du football français.

Mbappé ne fait pas rêver Frank Leboeuf

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane chez les Bleus, Leboeuf a bien fait comprendre qu’il n’appréciait pas vraiment le genre de joueur qu’est le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Des statistiques bien présentes, mais qui ne le font pas rêver. Et l’ancien défenseur d’ensuite ajouter que les « controverses dans sa vie privée », dérangeaient « certains français ». Des attaques très dures à l’encontre du capitaine des Bleus, qui sort d’une très solide demi-saison avec le Real Madrid malgré les difficultés du club espagnol. 
« Mbappé au-dessus de Zidane un jour ? Certainement pas ! Il n'y a pas de comparaison possible. Comparer les carrières et les époques est difficile. Mais ce dont Zidane est capable, en plus d'être un grand joueur, son comportement – même avec ses erreurs de 2006 – font qu'il est adoré du public. Kylian Mbappé a connu des controverses dans sa vie privée, ce qui a suscité la colère de certains Français. Il n'atteindra jamais le niveau de Zidane, et probablement personne ne le fera. Michel Platini à la même époque, et Raymond Kopa avant lui, sont des icônes. De nos jours, tout repose sur les statistiques : le nombre de buts marqués, de passes réussies, de courses effectuées. Pour moi, Kylian Mbappé est le parfait exemple du football moderne. Je n'en fais pas partie, alors j'aimerais le voir progresser davantage. Ce n'est qu'à la fin de sa carrière que l'on verra si Mbappé peut être considéré comme un joueur de même calibre », a confié Frank Leboeuf à Goal. 
Frank Leboeuf a parlé sans langue de bois, mais ses critiques à l’encontre de Kylian Mbappé persistent. Il sera toutefois difficile de continuer à parler ainsi si l’attaquant formé à l’AS Monaco venait à encore une fois porter les Bleus au sommet du football mondial l’été prochain en Amérique.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts9
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs18
Buts18
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_260916_0193
PSG

PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos

ICONSPORT_267317_0003
FC Nantes

L'OL offre un buteur au FC Nantes

ICONSPORT_280510_0137
OM

Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser

Fil Info

25 déc. , 21:30
PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos
25 déc. , 20:30
L'OL offre un buteur au FC Nantes
25 déc. , 20:00
Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser
25 déc. , 19:30
Mercato : Trois Français dans le Top5 des joueurs les plus chers
25 déc. , 19:00
Endrick à l'OL, le vrai plan du Real Madrid dévoilé
25 déc. , 18:30
« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration
25 déc. , 18:00
OGCN : Nice vise un joueur à 50 ME
25 déc. , 17:30
Kylian Mbappé après Zidane, c'est Noël à la CAN

Derniers commentaires

« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration

Oui enfin bon depuis le début de saison, en raison des nombreuses absences, il a été plusieurs fois titulaire sans jamais convaincre. Y'a que lors du match de CDF qu'il a montré un très bon visage notamment dans la participation au jeu. J'espère qu'il continuera sur cette lancée !

PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Désolé de te décevoir, il n'y a aucun pourcentage à la revente de Barcola.

Transfert annoncé au PSG, Adil Rami va hurler

Pure rigolade!

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

je suis pro Chevalier mais j'estime que Safonov merite tout autant de jouer vu ses dernieres sorties

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

C'est ça! Encore une pure invention

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading