Frank Leboeuf se paye un clash avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé empile les buts ces derniers mois, mais c'est loin de convaincre Frank Leboeuf, qui ne le voit pas devenir une légende du football français. Les raisons données sont assez déconcertantes.

Kylian Mbappé vient de fêter ses 27 ans. Et comme cadeau, il a eu droit à un tacle les deux pieds décollés de la part de Frank Leboeuf. L’ancien défenseur central, champion du monde en 1998, a dit avec franchise ce qu’il pensait de l’attaquant des Bleus. Pour celui qui fut joueur à Laval, Strasbourg, Chelsea, ou bien sur l’OM, impossible de ranger Kylian Mbappé au rang des légendes du football français.

Mbappé ne fait pas rêver Frank Leboeuf

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane chez les Bleus, Leboeuf a bien fait comprendre qu’il n’appréciait pas vraiment le genre de joueur qu’est le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Des statistiques bien présentes, mais qui ne le font pas rêver. Et l’ancien défenseur d’ensuite ajouter que les « controverses dans sa vie privée », dérangeaient « certains français ». Des attaques très dures à l’encontre du capitaine des Bleus, qui sort d’une très solide demi-saison avec le Real Madrid malgré les difficultés du club espagnol.

« Mbappé au-dessus de Zidane un jour ? Certainement pas ! Il n'y a pas de comparaison possible. Comparer les carrières et les époques est difficile. Mais ce dont Zidane est capable, en plus d'être un grand joueur, son comportement – même avec ses erreurs de 2006 – font qu'il est adoré du public. Kylian Mbappé a connu des controverses dans sa vie privée, ce qui a suscité la colère de certains Français. Il n'atteindra jamais le niveau de Zidane, et probablement personne ne le fera. Michel Platini à la même époque, et Raymond Kopa avant lui, sont des icônes. De nos jours, tout repose sur les statistiques : le nombre de buts marqués, de passes réussies, de courses effectuées. Pour moi, Kylian Mbappé est le parfait exemple du football moderne. Je n'en fais pas partie, alors j'aimerais le voir progresser davantage. Ce n'est qu'à la fin de sa carrière que l'on verra si Mbappé peut être considéré comme un joueur de même calibre », a confié Frank Leboeuf à Goal.

Frank Leboeuf a parlé sans langue de bois, mais ses critiques à l’encontre de Kylian Mbappé persistent. Il sera toutefois difficile de continuer à parler ainsi si l’attaquant formé à l’AS Monaco venait à encore une fois porter les Bleus au sommet du football mondial l’été prochain en Amérique.