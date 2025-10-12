OL : Deux cadors répondent à l'appel de Fofana

Malick Fofana et son clan pensent déjà à l'après-OL. L'ambition est grande puisque l'ailier belge doit rejoindre un très grand club au mercato. Un projet irréaliste ? Pas vraiment. Deux cadors anglais se positionnent sur lui.

Une grosse vente en préparation à l' Olympique Lyonnais ? Leader offensif des Gones, Malick Fofana s'attend déjà à quitter le Rhône dans moins d'un an maximum. L'ailier belge de 20 ans impressionne l'Europe grâce à ses buts (6 en Ligue Europa la saison dernière) et surtout sa qualité de percussion. De nombreux projets aux quatre coins du continent s'offrent à Fofana. Néanmoins, le joueur et ses représentants de Roc Nation Sports sont clairs sur l'avenir : le Belge doit intégrer une grosse écurie après l'OL.

Liverpool et Chelsea sur Malick Fofana

Certains supporters lyonnais ont jugé l'ambition du jeune homme démesurée alors qu'il n'a inscrit que 2 buts en Ligue 1 cette saison. Pourtant, Fofana n'est pas si fou que cela si l'on s'en réfère au site anglais Caughtoffside. En effet, selon ses informations, Liverpool et Chelsea ont coché le nom du Lyonnais en vue du prochain mercato. Au-delà des qualités techniques incontestables de Fofana, son prix et la situation financière précaire de Lyon séduisent ces clubs.

C'est le cas de Liverpool qui met en balance le Belge avec deux autres talents, Michael Olise (Bayern) et Antoine Semenyo (Bournemouth). Lyon sera moins gourmand pour Fofana même si son profil diffère de celui d'Olise. Par exemple, les Bavarois ne lâcheront jamais le meneur de jeu de l'Equipe de France pour moins de 100 millions d'euros. Fofana est aussi bien placé sur la short-list de Chelsea au milieu d'autres cracks Kenan Yildiz et Morgan Rogers entre autres. Une bonne nouvelle pour le plan de carrière de Malick Fofana ainsi que pour l'OL, en mesure de récupérer beaucoup d'argent avec deux clubs très dépensiers.