ICONSPORT_272971_0212

OL : Deux cadors répondent à l'appel de Fofana

OL12 oct. , 8:40
parMehdi Lunay
0
Malick Fofana et son clan pensent déjà à l'après-OL. L'ambition est grande puisque l'ailier belge doit rejoindre un très grand club au mercato. Un projet irréaliste ? Pas vraiment. Deux cadors anglais se positionnent sur lui.
Une grosse vente en préparation à l'Olympique Lyonnais ? Leader offensif des Gones, Malick Fofana s'attend déjà à quitter le Rhône dans moins d'un an maximum. L'ailier belge de 20 ans impressionne l'Europe grâce à ses buts (6 en Ligue Europa la saison dernière) et surtout sa qualité de percussion. De nombreux projets aux quatre coins du continent s'offrent à Fofana. Néanmoins, le joueur et ses représentants de Roc Nation Sports sont clairs sur l'avenir : le Belge doit intégrer une grosse écurie après l'OL.

Liverpool et Chelsea sur Malick Fofana

Certains supporters lyonnais ont jugé l'ambition du jeune homme démesurée alors qu'il n'a inscrit que 2 buts en Ligue 1 cette saison. Pourtant, Fofana n'est pas si fou que cela si l'on s'en réfère au site anglais Caughtoffside. En effet, selon ses informations, Liverpool et Chelsea ont coché le nom du Lyonnais en vue du prochain mercato. Au-delà des qualités techniques incontestables de Fofana, son prix et la situation financière précaire de Lyon séduisent ces clubs.
C'est le cas de Liverpool qui met en balance le Belge avec deux autres talents, Michael Olise (Bayern) et Antoine Semenyo (Bournemouth). Lyon sera moins gourmand pour Fofana même si son profil diffère de celui d'Olise. Par exemple, les Bavarois ne lâcheront jamais le meneur de jeu de l'Equipe de France pour moins de 100 millions d'euros. Fofana est aussi bien placé sur la short-list de Chelsea au milieu d'autres cracks Kenan Yildiz et Morgan Rogers entre autres. Une bonne nouvelle pour le plan de carrière de Malick Fofana ainsi que pour l'OL, en mesure de récupérer beaucoup d'argent avec deux clubs très dépensiers.
M. Fofana

M. Fofana

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_269259_0026
FC Nantes

Une pépite française booste l’attaque de Nantes

ICONSPORT_272416_0144
OM

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

ICONSPORT_272823_0008
ASSE

L'ASSE reçoit une terrible nouvelle d'Israël

ICONSPORT_272869_0064
Liga

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Bouaddi au PSG cet été, Luis Campos rédige l'offre

Fil Info

10:30
Une pépite française booste l’attaque de Nantes
10:10
OM : Paixao est en mission, le PSG tremble
9:50
L'ASSE reçoit une terrible nouvelle d'Israël
9:30
Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé
9:00
Bouaddi au PSG cet été, Luis Campos rédige l'offre
8:20
L'OM négocie la signature d'un prodige marocain de Ligue 2
8:00
PSG : Un départ imprévu en janvier, Paris surprend
7:00
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:30
Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Derniers commentaires

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

l psg1970 détiens tous les record de la L1 tremble paixo !! mdr

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

14 ans san svictoire contre le psg !! record que l om fera jamais , on vous a botté les fesse 14 ans au velodrome ahahahhha la honte !!! LDC2025 , coupe des coupe 1996 !! 2 fois plus de coupe d europe que lom ahahahh

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

mo

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

il est peut être temps pour le real de vendre Vinicius en AS et renouveler son équipe en trouvant les nouveaux kroos et modric

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

vu comment il est discret depuis un long moment, ça n'etonnera personne qu'il s'en aille en italie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading