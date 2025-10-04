OL : Meilleur que Zabarny et Vitinha, ce Lyonnais bluffe tout le monde

Arrivé à l’OL sur la pointe des pieds, Moussa Niakhaté est désormais le patron de la défense du club rhodanien. D’un mic mac de John Textor, l’international sénégalais est désormais une référence dans l’élite du football français en début de saison.

L’Olympique Lyonnais accueille Toulouse ce dimanche pour la septième journée de Ligue 1. La formation de Paulo Fonseca reçoit le club de Haute-Garonne avec une ambition, prendre trois points tout en conservant de la solidité défensive. Sur les huit premiers matchs de la saison, l’Olympique Lyonnais compte sept clean sheets, du jamais vu dans l’histoire du club sur un début d’exercice. L’OL version 2025/2026 est une forteresse imprenable. L’une des raisons se nomme Moussa Niakhaté. Le roc sénégalais a débarqué sur la pointe des pieds à l’été 2024 pour 31 millions d’euros. À l'époque, le deal s’est posé comme une véritable interrogation pour les suiveurs du septuple champion de France. Dans une situation financière précaire, John Textor sort le chéquier, préjudiciable pour la suite.

Mais cette saison, le défenseur de 29 ans est devenu un taulier à la fois dans le vestiaire, mais également sur le terrain. Titulaire indiscutable depuis le début de saison, Moussa Niakhaté montre chaque semaine qu’il peut être l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. L’international sénégalais a muselé Olivier Giroud lors de la rencontre face à Lille le week-end dernier. En Ligue 1, le natif de Roubaix est le troisième joueur gagnant le plus de duels aériens. Mais avec le ballon, Moussa Niakhaté n’est pas en reste. Il est le deuxième joueur en nombre de passes jouées vers l’avant cette saison comme le révèle Le Progrès. Le Gone se place devant la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Zabarny ou le troisième du dernier Ballon d’Or Vitinha. Moussa Niakhaté reste l’un des artisans de la belle forme de l’OL en ce début de saison, dans un cadre différent de l’an passé, le Sénégalais peut laisser parler son football.