« Je ne m’échauffais pas réellement », ce joueur de l’OL n’en revient toujours pas

Enzo Molebe, l'un des joueurs prometteurs de l'Olympique Lyonnais continue d'attendre d'avoir sa chance. Ses premières minutes glanées la saison dernière ont en tout cas beaucoup surpris l'intéressé.

Moins prolifique qu’au début des années 2000 quand il sortait pépite sur pépite, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais reste l’un des meilleurs de France. Il est capable d’amener deux ou trois joueurs en équipe professionnelle, ce qui n’est jamais évident dans un club qui vise chaque année le haut de tableau de la Ligue 1 et dispute la Coupe d’Europe. Mais cette compétition permet parfois, selon les scénarios des matchs, de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs de l’OL.

Ce fut le cas l’an dernier quand Enzo Molebe a disputé ses premières minutes en professionnels. C’était en novembre 2024 lors d’un succès facile à Qarabag, et le jeune attaquant avoue qu’il ne pensait pas une seconde qu’il allait rentrer. « Oui, c’était en Coupe d'Europe, je ne m'y attendais pas. Le score était large et en notre faveur, mais je ne pensais pas entrer en jeu. Honnêtement, plein de fois, je suis allé à l’échauffement, mais en sachant que je n’allais pas entrer en jeu. Du coup, je ne m’échauffais pas réellement. Au bout d’un moment, c’est même un peu frustrant, mais c'est comme ça. Avec du recul, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas prêt pour le haut niveau », a reconnu Enzo Molebe, qui vient de fêter ses 18 ans, dans un entretien à Onze.

Une belle lucidité pour un joueur qui a encore beaucoup à apprendre, mais continue de gravir progressivement les échelons. Il possède en effet deux apparitions cette saison, et s’il répond aux attentes de son entraineur, Molebe aura certainement sa chance dans la semaine à venir étant donné le calendrier musclé qui attend l’Olympique Lyonnais.