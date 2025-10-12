ICONSPORT_272971_0201
Malick Fofana

OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais

OL12 oct. , 17:30
parHadrien Rivayrand
L'OL a la chance de pouvoir compter dans ses rangs un joueur du talent de Malick Fofana. Mais l'international belge pourrait quitter très prochainement le Rhône. 
L'OL vit un début de saison plutôt satisfaisant. Si tout n'est pas parfait, le collectif de Paulo Fonseca répond présent. Et ce n'était pas forcément gagné après une dernière intersaison riche en mouvements. Parmi les individualités qui sont également au niveau dans les rangs de l'OL : Malick Fofana. Le Belge est à la hauteur des attentes placées en lui. Malgré les rumeurs de départ à son sujet, Malick Fofana compte bien se donner à 100% jusqu'au bout. Reste à savoir désormais s'il quittera Lyon cet hiver ou l'été prochain. En tout cas, il ne devrait pas prendre la direction de Chelsea. 

Fofana, ça ne sera pas Chelsea ? 

Selon les informations de The Daily Briefing, les Blues ont en effet mis la piste Fofana de côté. L'idée est de se concentrer sur le recrutement de Kenan Yıldız (Juventus) et Morgan Rogers (Aston Villa). Mais ces arrivées potentielles ne s'annoncent pas faciles pour Chelsea, qui devra sortir le portefeuille et convaincre les deux joueurs de rejoindre sa formation. La piste Fofana n'est pas totalement mise de côté mais elle n'est plus prioritaire. Le joueur et son entourage sont désormais fixés et devront aller chercher ailleurs. 

En tout cas, en cas de départ de Malick Fofana, l'OL demandera le prix fort, conscient des qualités de son joyau. Une bonne occasion de faire rentrer de l'argent dans les caisses du club même si sportivement, l'effectif de Paulo Fonseca serait encore un peu plus affaibli. Au Portugais de trouver les solutions pour continuer de faire progresser son équipe, qui ne manque pas de caractère en ce début de saison. Une fois cette trêve internationale terminée, l'Olympique Lyonnais se déplacera sur la pelouse de Nice. Et une réaction est attendue après une défaite quelque peu gênante face à Toulouse au Groupama Stadium. 
