ICONSPORT_277063_0947

Mercato : Trois Français dans le Top5 des joueurs les plus chers

Foot Europeen25 déc. , 19:30
parGuillaume Conte
0
La mise à jour de fin d'année des prix des footballeurs a été effectuée, et elle fait la part belle aux joueurs français en haut de la pyramide.
En cette fin d’année 2025, l’organisme de référence sur le marché du football a livré son dernier verdict. La base de données de l’Observatoire du Football a été mise à jour, notamment dans un domaine toujours très suivi : la valeur des joueurs et le montant estimé de leur transfert. En prenant en compte de nombreux critères comme les contrats, l’âge, le niveau sportif, les droits économiques, l’inflation et les éléments comparatifs, l’organisme de recherche sur le football a classé les joueurs à la plus fort valeur marchande dans les 67 principaux championnats du monde.
Aucune surprise sur l’identité des clubs concernés par ces joueurs à forte valeur marchande, la moitié des clubs du Top15 sont anglais. Mais concernant la nationalité des joueurs concernés, c’est la France qui frappe le plus fort.
Observatoire du Football
Car si Lamine Yamal trône en tête du classement avec une valeur de transfert d’environ 310 millions d’euros, devant Erling Haaland et ses 250 ME, trois français complètent le Top5. Il s’agit bien évidemment de Kylian Mbappé, dont la valeur est actuellement de 200 ME environ. L’attaquant du Real Madrid devance le premier joueur du PSG dans ce classement, à savoir Désiré Doué qui fait un véritable bond en avant avec un prix estimé à 135 ME. Derrière, c’est la perle tricolore du Bayern Munich Michael Olise qui termine ce quinté dans l’ordre avec une valeur de 130 ME environ.
Des prix qui donnent forcément le tournis pour des joueurs avec des contrats longue durée et considérés tous comme intouchables dans leur club. A noter que le deuxième joueur à plus forte valeur marchande de notre championnat hors-PSG est Mason Greenwood, évalué à 65 ME par l’Observatoire du Football.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_260916_0193
PSG

PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos

ICONSPORT_222100_0615
Kylian Mbappé

Frank Leboeuf se paye un clash avec Kylian Mbappé

ICONSPORT_267317_0003
FC Nantes

L'OL offre un buteur au FC Nantes

ICONSPORT_280510_0137
OM

Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser

Fil Info

25 déc. , 21:30
PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos
25 déc. , 21:00
Frank Leboeuf se paye un clash avec Kylian Mbappé
25 déc. , 20:30
L'OL offre un buteur au FC Nantes
25 déc. , 20:00
Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser
25 déc. , 19:00
Endrick à l'OL, le vrai plan du Real Madrid dévoilé
25 déc. , 18:30
« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration
25 déc. , 18:00
OGCN : Nice vise un joueur à 50 ME
25 déc. , 17:30
Kylian Mbappé après Zidane, c'est Noël à la CAN

Derniers commentaires

Transfert annoncé au PSG, Adil Rami va hurler

Pure rigolade!

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

je suis pro Chevalier mais j'estime que Safonov merite tout autant de jouer vu ses dernieres sorties

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

C'est ça! Encore une pure invention

PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Dites moi qu’on avait un % sur Barcola à la revente

OL : Le cas Karabec déjà réglé

Tout a fait d’accord, kluivert merite de travailler, mais il semble solide et rapide, laissons lui sa chance!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading