Mercato : Trois Français dans le Top5 des joueurs les plus chers

La mise à jour de fin d'année des prix des footballeurs a été effectuée, et elle fait la part belle aux joueurs français en haut de la pyramide.

En cette fin d’année 2025, l’organisme de référence sur le marché du football a livré son dernier verdict. La base de données de l’Observatoire du Football a été mise à jour, notamment dans un domaine toujours très suivi : la valeur des joueurs et le montant estimé de leur transfert. En prenant en compte de nombreux critères comme les contrats, l’âge, le niveau sportif, les droits économiques, l’inflation et les éléments comparatifs, l’organisme de recherche sur le football a classé les joueurs à la plus fort valeur marchande dans les 67 principaux championnats du monde.

Aucune surprise sur l’identité des clubs concernés par ces joueurs à forte valeur marchande, la moitié des clubs du Top15 sont anglais. Mais concernant la nationalité des joueurs concernés, c’est la France qui frappe le plus fort.

Car si Lamine Yamal trône en tête du classement avec une valeur de transfert d’environ 310 millions d’euros, devant Erling Haaland et ses 250 ME, trois français complètent le Top5. Il s’agit bien évidemment de Kylian Mbappé , dont la valeur est actuellement de 200 ME environ. L’attaquant du Real Madrid devance le premier joueur du PSG dans ce classement, à savoir Désiré Doué qui fait un véritable bond en avant avec un prix estimé à 135 ME. Derrière, c’est la perle tricolore du Bayern Munich Michael Olise qui termine ce quinté dans l’ordre avec une valeur de 130 ME environ.

Des prix qui donnent forcément le tournis pour des joueurs avec des contrats longue durée et considérés tous comme intouchables dans leur club. A noter que le deuxième joueur à plus forte valeur marchande de notre championnat hors-PSG est Mason Greenwood, évalué à 65 ME par l’Observatoire du Football.