OL : Revenir avec Gusto et Barcola, Lukeba signe des deux mains

En pleine progression avec le RB Leipzig, Castello Lukeba espère rejoindre un grand d’Europe dans les années à venir. Mais d’ici la fin de sa carrière, le défenseur central n’écarte pas l’hypothèse d’un retour à l’Olympique Lyonnais.

Comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et plus récemment Rachid Ghezzal, d’autres anciens Gones viendront-il aider l’Olympique Lyonnais ? C’est possible, si l’on en croit Castello Lukeba. Deux ans après son départ, le défenseur central du RB Leipzig se dit ouvert à un retour. Lui qui reste très attaché à son club formateur.

« Est-ce que je reviendrai un jour à l'Olympique Lyonnais ? Franchement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais bien sûr que je ne ferme pas du tout la porte, ce serait un plaisir de revenir là où tout a commencé, a répondu l’international français dans le podcast After Allemagne de RMC. Ça reste mon club de coeur où j'ai gardé mes meilleurs souvenirs. J'essaye de revenir le plus souvent possible. Je ne garde que du positif de mon long passage à Lyon. Revenir un jour avec Malo Gusto et Bradley Barcola ? Pourquoi pas, si c'est faisable. On a toujours cet amour pour l'OL. Un jour, qui sait ? »

Mais pour le moment, Castello Lukeba se voit plutôt signer chez un cador européen. « L'année dernière j'avais prolongé mon contrat jusqu'en 2029, ça me laisse le temps de travailler, de progresser, de devenir un meilleur joueur pour pouvoir arriver dans des tops clubs, a-t-il avoué. C'est l'objectif de jouer dans les meilleurs clubs du monde et de jouer les plus belles compétitions. Je suis un compétiteur, c'est vraiment ce que je désire. (…) Mon désir est de jouer la Ligue des Champions, être dans un club où l'on a de grandes chances de la gagner. » Une formation du calibre de Chelsea ou Liverpool, ses deux courtisans en Angleterre.