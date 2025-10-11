le real a flashe sur lukeba l ol pourra se consoler lukeba 3 381895

OL : Revenir avec Gusto et Barcola, Lukeba signe des deux mains

OL11 oct. , 22:30
parEric Bethsy
0
En pleine progression avec le RB Leipzig, Castello Lukeba espère rejoindre un grand d’Europe dans les années à venir. Mais d’ici la fin de sa carrière, le défenseur central n’écarte pas l’hypothèse d’un retour à l’Olympique Lyonnais.
Comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et plus récemment Rachid Ghezzal, d’autres anciens Gones viendront-il aider l’Olympique Lyonnais ? C’est possible, si l’on en croit Castello Lukeba. Deux ans après son départ, le défenseur central du RB Leipzig se dit ouvert à un retour. Lui qui reste très attaché à son club formateur.
« Est-ce que je reviendrai un jour à l'Olympique Lyonnais ? Franchement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais bien sûr que je ne ferme pas du tout la porte, ce serait un plaisir de revenir là où tout a commencé, a répondu l’international français dans le podcast After Allemagne de RMC. Ça reste mon club de coeur où j'ai gardé mes meilleurs souvenirs. J'essaye de revenir le plus souvent possible. Je ne garde que du positif de mon long passage à Lyon. Revenir un jour avec Malo Gusto et Bradley Barcola ? Pourquoi pas, si c'est faisable. On a toujours cet amour pour l'OL. Un jour, qui sait ? »

Lire aussi

Des millions venus d'Angleterre, l'OL met le champagne au fraisDes millions venus d'Angleterre, l'OL met le champagne au frais
Mais pour le moment, Castello Lukeba se voit plutôt signer chez un cador européen. « L'année dernière j'avais prolongé mon contrat jusqu'en 2029, ça me laisse le temps de travailler, de progresser, de devenir un meilleur joueur pour pouvoir arriver dans des tops clubs, a-t-il avoué. C'est l'objectif de jouer dans les meilleurs clubs du monde et de jouer les plus belles compétitions. Je suis un compétiteur, c'est vraiment ce que je désire. (…) Mon désir est de jouer la Ligue des Champions, être dans un club où l'on a de grandes chances de la gagner. » Une formation du calibre de Chelsea ou Liverpool, ses deux courtisans en Angleterre.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0526
PSG

Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Villas-Boas
Liga

Le Real et le Barça embarqués dans une nouvelle compétition

ICONSPORT_273198_0010
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de samedi

ICONSPORT_273454_0086
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Le Portugal s'impose avec « l’aide » de Diogo Jota

Fil Info

23:30
Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé
23:00
Le Real et le Barça embarqués dans une nouvelle compétition
22:45
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de samedi
22:44
CdM 2026 : Le Portugal s'impose avec « l’aide » de Diogo Jota
22:00
PSG : De Galtier à Luis Enrique, Fabian Ruiz est choqué
21:30
TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+
21:00
Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France
20:30
Upamecano à Liverpool, l’immense coup de pression
20:09
Sébastien Pocognoli devient entraîneur de Monaco (off.)

Derniers commentaires

TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+

Rage en silence.Ousmane ballon d or

TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+

Zlatan a raison

OM : Greenwood change d’avis, son avenir chamboulé

Même pas 13 mais 14 titres de championnat si on récupère le titre voler par Marseille et canal plus.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Rammens ton bec ma petite kENNY? JE CHIEE

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Doug, incroyable sa peur non ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading