Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a payé 35 millions d'euros avec bonus pour s'offrir Igor Paixao. Le Brésilien de Feyenoord était très attendu sur la Canebière. Néanmoins, il n'a pas encore justifié le prix de son transfert.

Le syndrome Vitinha va t-il être évité à l' Olympique de Marseille ? Le club phocéen est encore traumatisé par le transfert réalisé en janvier 2023. Pablo Longoria avait misé 32 millions d'euros sur l'attaquant portugais de Braga. C'était à l'époque l'achat le plus coûteux de l'histoire de l'OM et ce fut un flop monumental. L'été dernier, Marseille a misé encore plus d'argent sur l'ailier brésilien Igor Paixao. Révélation de Feyenoord en Ligue des champions, il a coûté 35 millions d'euros à l'OM bonus compris.

Le compte n'y est pas encore pour Paixao

L'investissement semble plus rationnel qu'avec Vitinha. Paixao en est déjà à 8 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan honorable surtout qu'il a manqué le premier mois de compétition pour blessure. Mais, ce constat statistique cache un double visage montré lors des rencontres phocéennes de la phase aller. Paixao a alterné le bon et le moins bon. Au moment de faire le bilan à la trêve hivernale, le site Le Phocéen émet quelques réserves sur le joueur brésilien.

Paixao récolte ainsi la note de 6,18 sur 10. Il s'agit de la 5e meilleure note sur 14 cadres évalués au sein du club. Une note moyenne pour des débuts jugés « encourageants ». L'analyse détaillée souligne « son activité sur le terrain », « son adaptation rapide » dans l'effectif marseillais et « ses solides statistiques ». Mais, même s'il mérite déjà une place de titulaire, l'ancien joueur de Feyenoord doit encore faire mieux au prix de son transfert. Il est notamment attendu dans les gros matchs, sa prestation ratée contre Lille ayant été retenue par le média proche de l'OM.