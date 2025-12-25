ICONSPORT_260916_0193

PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos

PSG25 déc. , 21:30
parGuillaume Conte
Grande promesse du football brésilien recruté par le PSG en 2024, Gabriel Moscardo continue de décevoir. Luis Campos et Luis Enrique se posent des questions sur son avenir.
Le Paris SG a plutôt visé juste ces derniers mois au mercato, et son succès en Ligue des Champions récompense le travail de Luis Enrique, mais aussi le recrutement réussi par Luis Campos à de nombreux postes, de Désiré Doué à Nuno Mendes, en passant par Joao Neves et Willian Pacho. Dans le lot, il y a forcément un peu de déchet, mais un joueur reste un mystère total avec zéro match joué avec le Paris SG malgré 20 millions d’euros dépensés pour le faire signer. C’était en janvier 2024, Paris mettait une grosse somme sur la table pour faire venir Gabriel Moscardo, immédiatement prêté aux Corinthians de Sao Paulo.
Blessé et hors du coup, le Brésilien a ensuite été prêté au Stade de Reims, ne disputant que 10 matchs sur la saison 2024-2025. De nouveau prêté, cette fois-ci chez le club partenaire de Braga, Moscardo peine à convaincre. Quelques apparitions en championnat, souvent pour une poignée de minutes, le milieu de terrain de 20 ans inquiète à Paris. Selon Canal-Supporters, Luis Campos et Luis Enrique suivent son évolution, au point de se poser la question d’un nouveau changement de club pour lui au mois de janvier.
Car le contrat de Moscardo continue d’avancer, et la valeur marchande du joueur est désormais passée sous la barre des 10 ME. Et il ne risque pas d’y avoir de bousculades pour récupérer le Brésilien au mois de janvier après ces deux années difficiles. A la fin de la saison, l’ancien international espoir brésilien n’aura plus qu’un an de contrat avec le PSG. Et si Paris discute avec de nombreux joueurs pour une prolongation, ce n’est clairement pas le cas pour Gabriel Moscardo.
Derniers commentaires

« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration

Oui enfin bon depuis le début de saison, en raison des nombreuses absences, il a été plusieurs fois titulaire sans jamais convaincre. Y'a que lors du match de CDF qu'il a montré un très bon visage notamment dans la participation au jeu. J'espère qu'il continuera sur cette lancée !

PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Désolé de te décevoir, il n'y a aucun pourcentage à la revente de Barcola.

Transfert annoncé au PSG, Adil Rami va hurler

Pure rigolade!

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

je suis pro Chevalier mais j'estime que Safonov merite tout autant de jouer vu ses dernieres sorties

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

C'est ça! Encore une pure invention

