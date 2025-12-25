PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos

Grande promesse du football brésilien recruté par le PSG en 2024, Gabriel Moscardo continue de décevoir. Luis Campos et Luis Enrique se posent des questions sur son avenir.

Le Paris SG a plutôt visé juste ces derniers mois au mercato , et son succès en Ligue des Champions récompense le travail de Luis Enrique, mais aussi le recrutement réussi par Luis Campos à de nombreux postes, de Désiré Doué à Nuno Mendes, en passant par Joao Neves et Willian Pacho. Dans le lot, il y a forcément un peu de déchet, mais un joueur reste un mystère total avec zéro match joué avec le Paris SG malgré 20 millions d’euros dépensés pour le faire signer. C’était en janvier 2024, Paris mettait une grosse somme sur la table pour faire venir Gabriel Moscardo, immédiatement prêté aux Corinthians de Sao Paulo.

Blessé et hors du coup, le Brésilien a ensuite été prêté au Stade de Reims, ne disputant que 10 matchs sur la saison 2024-2025. De nouveau prêté, cette fois-ci chez le club partenaire de Braga, Moscardo peine à convaincre. Quelques apparitions en championnat, souvent pour une poignée de minutes, le milieu de terrain de 20 ans inquiète à Paris. Selon Canal-Supporters, Luis Campos et Luis Enrique suivent son évolution, au point de se poser la question d’un nouveau changement de club pour lui au mois de janvier.

Car le contrat de Moscardo continue d’avancer, et la valeur marchande du joueur est désormais passée sous la barre des 10 ME. Et il ne risque pas d’y avoir de bousculades pour récupérer le Brésilien au mois de janvier après ces deux années difficiles. A la fin de la saison, l’ancien international espoir brésilien n’aura plus qu’un an de contrat avec le PSG. Et si Paris discute avec de nombreux joueurs pour une prolongation, ce n’est clairement pas le cas pour Gabriel Moscardo.