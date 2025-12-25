ICONSPORT_267317_0003

L'OL offre un buteur au FC Nantes

FC Nantes25 déc. , 20:30
parMehdi Lunay
0
Le mercato de janvier doit permettre à plusieurs clubs de Ligue 1 de dénicher un buteur fiable. Le FC Nantes fait partie des principaux demandeurs. Les Canaris espèrent enrôler Louis Munteanu, convoité aussi par l'OL.
Le jeu à la Nantaise est vraiment un lointain souvenir pour les amoureux du FC Nantes. En difficulté au classement, les Canaris peinent aussi à créer du jeu et à faire vibrer leur public cette saison. Il faut dire que leur secteur offensif est particulièrement défaillant. Nantes n'a inscrit que 14 buts en 16 matchs de championnat, le deuxième pire bilan derrière Le Havre. De quoi envoyer l'octuple champion de France en Ligue 2 à l'heure actuelle. Pour se sauver, il va falloir trouver un buteur fiable et très efficace au mercato.

Louis Munteanu vers Nantes ?

Si les dirigeants nantais ont exploré des pistes 100% françaises jusqu'à présent, la nouvelle priorité pour janvier évolue en Roumanie. Il s'agit du jeune Louis Munteanu (23 ans) selon les informations du journaliste Ekrem Konur. Le buteur du CFR Cluj n'est pas inconnu des supporters lyonnais. En effet, l'OL a été le premier club français à se positionner sur lui il y a quelques semaines de cela. Nantes passe désormais à l'action avec bon espoir de concrétiser rapidement.
Les Canaris tablent sur un intérêt moindre des Gones dans ce dossier avec l'arrivée confirmée d'Endrick. Nantes est prêt à miser 4 millions d'euros sur Munteanu. Cette somme est attendue par le club de Cluj. Toutefois, plusieurs menaces apparaissent en Espagne. Valence, Gérone et surtout le Betis Séville s'activent pour conclure le transfert du buteur roumain. Waldemar Kita va devoir être très réactif pour réaliser le recrutement indispensable à la survie du FC Nantes en Ligue 1.
0
