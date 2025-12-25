ICONSPORT_264718_0005

Un joueur arrive à Rennes, ce n’était pas prévu

Rennes25 déc. , 23:00
parGuillaume Conte
0
Rennes doit recruter un milieu de terrain cet hiver, et un joueur risque d'arriver à ce poste. Pas forcément celui qui était attendu par la direction bretonne.
Le mercato estival 2024 du Stade Rennais restera comme l’un des pires de l’histoire du club breton. Aucun joueur n’a vraiment réussi à s’imposer, et les « Rouge et Noir » continuent de trainer certains éléments comme des boulets. Glen Kamara est toujours dans l’effectif, et de nombreux autres joueurs ont été sortis de Bretagne à l’arrachée. C’est le cas d’Albert Gronbaek, arrivé de Bodo Glimt avec la réputation d’un feu follet capable d’animer le jeu de son équipe. Le Danois n’a jamais réussi à s’imposer dans le physique championnat de France, volant en éclat à chaque contact. 

Rennes manque de solution pour Gronbaek

Acheté 15 ME, il n’a même pas disputé 20 matchs avec le Stade Rennais avant de rejoindre Southampton en prêt, où il n’a joué que cinq rencontres. Cet été, les pensionnaires du Roazhon Park l’ont récupéré et l’ont de nouveau prêté, au Genoa. Une nouvelle aventure décevante pour Gronbaek, qui pourrait revenir plus tôt que prévu à Rennes. C’est en effet l’information dévoilée par le spécialiste du mercato Nicolo Schira, pour qui la formation italienne ne veut plus entendre parler du Danois.
Le Genoa souhaite casser le prêt du milieu offensif afin de faire de la place dans l’effectif, même si Rennes a le dernier mot. Toutefois, laisser Gronbaek dans les tribunes pendant six mois ne rend pas service au club breton, qui verrait la valeur du Danois s’écrouler une fois de plus. A la recherche d’un milieu de terrain cet hiver, le Stade Rennais pourrait être tenté de relancer son joueur dans un effectif qui tourne mieux actuellement. Une solution provisoire en guise de deuxième chance pour Albert Gronbaek, dont la carrière est au point mort depuis 18 mois désormais.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277767_0231
Lens

Lens : Bienvenue chez les leaders de la Ligue 1

ICONSPORT_275588_0022
OL

OL : Textor ruine un nouveau club

ICONSPORT_260916_0193
PSG

PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos

Fil Info

25 déc. , 22:30
Lens : Bienvenue chez les leaders de la Ligue 1
25 déc. , 22:00
OL : Textor ruine un nouveau club
25 déc. , 21:30
PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos
25 déc. , 21:00
Frank Leboeuf se paye un clash avec Kylian Mbappé
25 déc. , 20:30
L'OL offre un buteur au FC Nantes
25 déc. , 20:00
Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser
25 déc. , 19:30
Mercato : Trois Français dans le Top5 des joueurs les plus chers
25 déc. , 19:00
Endrick à l'OL, le vrai plan du Real Madrid dévoilé

Derniers commentaires

Frank Leboeuf se paye un clash avec Kylian Mbappé

Leboeuf c'est 1 grosse 💩💩 et veut se prendre pr se k'il n'est pas kom il est devenu champion du monde

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

Bah franchement il mérite même plus...

« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration

Oui enfin bon depuis le début de saison, en raison des nombreuses absences, il a été plusieurs fois titulaire sans jamais convaincre. Y'a que lors du match de CDF qu'il a montré un très bon visage notamment dans la participation au jeu. J'espère qu'il continuera sur cette lancée !

Transfert annoncé au PSG, Adil Rami va hurler

Pure rigolade!

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

je suis pro Chevalier mais j'estime que Safonov merite tout autant de jouer vu ses dernieres sorties

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading