Un joueur arrive à Rennes, ce n’était pas prévu

Rennes doit recruter un milieu de terrain cet hiver, et un joueur risque d'arriver à ce poste. Pas forcément celui qui était attendu par la direction bretonne.

Le mercato estival 2024 du Stade Rennais restera comme l’un des pires de l’histoire du club breton. Aucun joueur n’a vraiment réussi à s’imposer, et les « Rouge et Noir » continuent de trainer certains éléments comme des boulets. Glen Kamara est toujours dans l’effectif, et de nombreux autres joueurs ont été sortis de Bretagne à l’arrachée. C’est le cas d’Albert Gronbaek, arrivé de Bodo Glimt avec la réputation d’un feu follet capable d’animer le jeu de son équipe. Le Danois n’a jamais réussi à s’imposer dans le physique championnat de France, volant en éclat à chaque contact.

Rennes manque de solution pour Gronbaek

Acheté 15 ME, il n’a même pas disputé 20 matchs avec le Stade Rennais avant de rejoindre Southampton en prêt, où il n’a joué que cinq rencontres. Cet été, les pensionnaires du Roazhon Park l’ont récupéré et l’ont de nouveau prêté, au Genoa. Une nouvelle aventure décevante pour Gronbaek, qui pourrait revenir plus tôt que prévu à Rennes. C’est en effet l’information dévoilée par le spécialiste du mercato Nicolo Schira, pour qui la formation italienne ne veut plus entendre parler du Danois.

Le Genoa souhaite casser le prêt du milieu offensif afin de faire de la place dans l’effectif, même si Rennes a le dernier mot. Toutefois, laisser Gronbaek dans les tribunes pendant six mois ne rend pas service au club breton, qui verrait la valeur du Danois s’écrouler une fois de plus. A la recherche d’un milieu de terrain cet hiver, le Stade Rennais pourrait être tenté de relancer son joueur dans un effectif qui tourne mieux actuellement. Une solution provisoire en guise de deuxième chance pour Albert Gronbaek, dont la carrière est au point mort depuis 18 mois désormais.