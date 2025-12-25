Un joueur arrive à Rennes, ce n’était pas prévu

Leboeuf c'est 1 grosse 💩💩 et veut se prendre pr se k'il n'est pas kom il est devenu champion du monde
Bah franchement il mérite même plus...
Oui enfin bon depuis le début de saison, en raison des nombreuses absences, il a été plusieurs fois titulaire sans jamais convaincre. Y'a que lors du match de CDF qu'il a montré un très bon visage notamment dans la participation au jeu. J'espère qu'il continuera sur cette lancée !
Pure rigolade!
je suis pro Chevalier mais j'estime que Safonov merite tout autant de jouer vu ses dernieres sorties
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Albert #Grønbæk is no longer in #Genoa’s Plans and he could return to #StadeRennais in January. #transfers