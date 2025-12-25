Endrick à l'OL, le vrai plan du Real Madrid dévoilé

L'Olympique Lyonnais a officiellement accueilli Endrick en prêt. Le Real Madrid a cédé son jeune joueur malgré ses craintes concernant les blessures de ses cadres. Si jamais un malheur devait arriver, Arsenal se propose déjà d'aider les Merengue.

Un cadeau de Noël qui peut changer le destin de l' Olympique Lyonnais en Ligue 1. Peu avant le 25 décembre, le club rhodanien a annoncé l'arrivée d'Endrick en prêt . L'attaquant de 19 ans a fait le voyage depuis Madrid avec une réputation flatteuse. Plus jeune buteur de l'histoire de Palmeiras à 16 ans, le prodige brésilien est aussi fougueux qu'imprévisible sur un terrain. Un profil de joker de luxe séduisant pour l' OL mais aussi pour le Real Madrid. Ainsi, les Merengue ont attendu plusieurs semaines avant de valider le transfert.

Gabriel Jesus proposé au Real

L'apport d'Endrick aurait été précieux pour la Maison Blanche si l'un de ses autres attaquants se blesse en seconde partie de saison. Le Real a finalement cédé devant l'intérêt lyonnais et la quête de temps de jeu du jeune brésilien. Selon le site Don Balon, le club présidé par Florentino Perez a déjà l'occasion de renforcer son secteur offensif. En effet, Arsenal propose au président madrilène de récupérer un autre attaquant brésilien Gabriel Jesus. Récemment revenu sur les terrains après une rupture des ligaments croisés du genou, il n'est plus indispensable aux Gunners.

Mikel Arteta a désormais le Suédois Viktor Gyokeres à disposition et peut toujours utiliser un milieu de terrain ou un ailier en faux numéro 9. Gabriel Jesus pour suppléer Kylian Mbappé, voilà qui peut séduire le Real Madrid sur le papier. Néanmoins, Xabi Alonso n'a pas donné son accord pour le moment. Il doute de l'utilité de ce transfert à court terme. Reste à voir si sa direction, ses joueurs brésiliens ou un évènement imprévu changeront son opinion sur le sujet.