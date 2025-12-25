ICONSPORT_279580_0390

Endrick à l'OL, le vrai plan du Real Madrid dévoilé

Mercato25 déc. , 19:00
parMehdi Lunay
L'Olympique Lyonnais a officiellement accueilli Endrick en prêt. Le Real Madrid a cédé son jeune joueur malgré ses craintes concernant les blessures de ses cadres. Si jamais un malheur devait arriver, Arsenal se propose déjà d'aider les Merengue.
Un cadeau de Noël qui peut changer le destin de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Peu avant le 25 décembre, le club rhodanien a annoncé l'arrivée d'Endrick en prêt. L'attaquant de 19 ans a fait le voyage depuis Madrid avec une réputation flatteuse. Plus jeune buteur de l'histoire de Palmeiras à 16 ans, le prodige brésilien est aussi fougueux qu'imprévisible sur un terrain. Un profil de joker de luxe séduisant pour l'OL mais aussi pour le Real Madrid. Ainsi, les Merengue ont attendu plusieurs semaines avant de valider le transfert.

Gabriel Jesus proposé au Real

L'apport d'Endrick aurait été précieux pour la Maison Blanche si l'un de ses autres attaquants se blesse en seconde partie de saison. Le Real a finalement cédé devant l'intérêt lyonnais et la quête de temps de jeu du jeune brésilien. Selon le site Don Balon, le club présidé par Florentino Perez a déjà l'occasion de renforcer son secteur offensif. En effet, Arsenal propose au président madrilène de récupérer un autre attaquant brésilien Gabriel Jesus. Récemment revenu sur les terrains après une rupture des ligaments croisés du genou, il n'est plus indispensable aux Gunners.
Mikel Arteta a désormais le Suédois Viktor Gyokeres à disposition et peut toujours utiliser un milieu de terrain ou un ailier en faux numéro 9. Gabriel Jesus pour suppléer Kylian Mbappé, voilà qui peut séduire le Real Madrid sur le papier. Néanmoins, Xabi Alonso n'a pas donné son accord pour le moment. Il doute de l'utilité de ce transfert à court terme. Reste à voir si sa direction, ses joueurs brésiliens ou un évènement imprévu changeront son opinion sur le sujet.
G. de Jesus

G. de Jesus

BrazilBrésil Âge 28 Attaquant

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Désolé de te décevoir, il n'y a aucun pourcentage à la revente de Barcola.

Transfert annoncé au PSG, Adil Rami va hurler

Pure rigolade!

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

je suis pro Chevalier mais j'estime que Safonov merite tout autant de jouer vu ses dernieres sorties

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

C'est ça! Encore une pure invention

PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Dites moi qu’on avait un % sur Barcola à la revente

