OL : Salaire multiplié par six, ce milieu a signé

L'Olympique Lyonnais n'avait pas eu des moyens financiers colossaux au dernier mercato, et le club rhodanien n'en aura pas plus cet hiver. Mais l'OL peut tenter des coups et les réussir.

Les supporters lyonnais le savaient, Matthieu Louis-Jean et la cellule recrutement de Lyon avaient le couteau sous la gorge lors de la dernière fenêtre des transferts. La faute à John Textor et à sa gestion catastrophique de l'OL . Pourtant, le club a bien travaillé et a recruté des joueurs qui donnent pour la plupart satisfaction. Parmi les bons coups réussis par la formation entraînée par Paulo Fonseca, on peut citer les deux internationaux tchèques, Pavel Sulc et Adam Karabec. Selon Le Progrès, c'est notamment grâce à l'analyse des datas que l'Olympique Lyonnais s'est penché sur le profil du joueur du Viktoria Plzen et son compatriote du Sparta Prague. Il fallait ensuite trouver un accord financier, et cela, sans faire enfler la masse salariale, laquelle est sous contrôle de la DNCG.

L'OL avait une belle offre pour Sulc

En allant chercher des joueurs en Tchéquie, l'Olympique Lyonnais savait que sur le plan salarial il y avait une grosse marge. Et à en croire le quotidien régional, même s'il touche 1,5 million d'euros par an, ce qui n'est pas grand-chose à l'image d'un club comme l'OL, Pavel Sulc a tout simplement multiplié par six ce qu'il gagnait auparavant au Viktoria Plzen. Une énorme augmentation qui a forcément convaincu le milieu international tchèque de signer à Lyon. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on peut légitimement croire à une bonne opération, Sulc s’étant engagé avec l'OL pour 4 saisons pour un montant de 7,5 millions d'euros assorti de bonus pouvant atteindre 2,5 millions d'euros et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value.

L'OL redevient raisonnable

Depuis qu'il s'est engagé avec l'OL, Pavel Sulc a marqué un but en or, puisque c'est celui de la victoire lyonnaise contre l'Olympique de Marseille. Et s'il doit encore faire mieux pour devenir un cadre de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain de 24 ans a les atouts qu'il faut pour devenir un joueur qui compte. Tout cela avec un salaire raisonnable, preuve que les choses ont changé à Lyon où certains joueurs avaient obtenu des salaires colossaux. Michele Kang a clairement ramené tout le monde à la raison.