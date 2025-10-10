ICONSPORT_268698_0162
Pavel Sulc

OL : Salaire multiplié par six, ce milieu a signé

OL10 oct. , 8:40
parClaude Dautel
1
L'Olympique Lyonnais n'avait pas eu des moyens financiers colossaux au dernier mercato, et le club rhodanien n'en aura pas plus cet hiver. Mais l'OL peut tenter des coups et les réussir.
Les supporters lyonnais le savaient, Matthieu Louis-Jean et la cellule recrutement de Lyon avaient le couteau sous la gorge lors de la dernière fenêtre des transferts. La faute à John Textor et à sa gestion catastrophique de l'OL. Pourtant, le club a bien travaillé et a recruté des joueurs qui donnent pour la plupart satisfaction. Parmi les bons coups réussis par la formation entraînée par Paulo Fonseca, on peut citer les deux internationaux tchèques, Pavel Sulc et Adam Karabec. Selon Le Progrès, c'est notamment grâce à l'analyse des datas que l'Olympique Lyonnais s'est penché sur le profil du joueur du Viktoria Plzen et son compatriote du Sparta Prague. Il fallait ensuite trouver un accord financier, et cela, sans faire enfler la masse salariale, laquelle est sous contrôle de la DNCG.

L'OL avait une belle offre pour Sulc

En allant chercher des joueurs en Tchéquie, l'Olympique Lyonnais savait que sur le plan salarial il y avait une grosse marge. Et à en croire le quotidien régional, même s'il touche 1,5 million d'euros par an, ce qui n'est pas grand-chose à l'image d'un club comme l'OL, Pavel Sulc a tout simplement multiplié par six ce qu'il gagnait auparavant au Viktoria Plzen. Une énorme augmentation qui a forcément convaincu le milieu international tchèque de signer à Lyon. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on peut légitimement croire à une bonne opération, Sulc s’étant engagé avec l'OL pour 4 saisons pour un montant de 7,5 millions d'euros assorti de bonus pouvant atteindre 2,5 millions d'euros et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value.

L'OL redevient raisonnable

Depuis qu'il s'est engagé avec l'OL, Pavel Sulc a marqué un but en or, puisque c'est celui de la victoire lyonnaise contre l'Olympique de Marseille. Et s'il doit encore faire mieux pour devenir un cadre de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain de 24 ans a les atouts qu'il faut pour devenir un joueur qui compte. Tout cela avec un salaire raisonnable, preuve que les choses ont changé à Lyon où certains joueurs avaient obtenu des salaires colossaux. Michele Kang a clairement ramené tout le monde à la raison.

Lire aussi

L'OL réussit un exploit avec 36 millions d'eurosL'OL réussit un exploit avec 36 millions d'euros
OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à LyonOL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon
OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais penséOL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_186314_0400
TV

Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché

ICONSPORT_270639_0004
Premier League

Manchester City en D2, l'Angleterre va savoir

ICONSPORT_267764_0019
Coupe du monde 2026

Des barrières en béton, la préparation musclée pour Italie-Israël

khalis merah ICONSPORT_268698_0270
OL

« On a cassé ce rêve » : L'OL l'agace

ICONSPORT_271688_0051
ASSE

ASSE : Stassin veut partir dès le mois de janvier

Fil Info

10:30
Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché
10:00
Manchester City en D2, l'Angleterre va savoir
9:40
Des barrières en béton, la préparation musclée pour Italie-Israël
9:20
« On a cassé ce rêve » : L'OL l'agace
9:00
ASSE : Stassin veut partir dès le mois de janvier
8:20
Le PSG prépare un coup énorme en Angleterre
8:00
L'OM fait une offre pour Endrick
00:00
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de vendredi
23:00
EdF : Mbappé et Ekitike, les ex-du PSG prennent la relève

Derniers commentaires

Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché

Une vrais peste ce Sébastien Tarrago !

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

J ai oublié le soit disant Lyonnais qui nous doit un loyer 🤣

OL : Textor a de grosses dettes, Ares lui donne un sursis

merci. grace a toi on en sait plus

Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché

si ça peut lui degonfler le melon à Tarrago, n hesite pas Ludo. le mec se prend vraiment pour une star. Qd un pro du foot parle de foot, tu fermes ta gueule et tu l ecoute !

OL : Salaire multiplié par six, ce milieu a signé

quel joueur!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading