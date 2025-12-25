PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

ICONSPORT_280094_0046

Le PSG cache bien son jeu pour le mercato hivernal. S'il annonce un calme plat, le club de la capitale pousse en coulisses pour deux recrutements si les opportunités se présentent.
Mercato calme au PSG, ce n’est pas si sûr. Certes, Paris n’est pas du genre à changer une équipe, surtout quand elle gagne. Et Luis Enrique est encore moins quelqu’un qui cherche à avoir le plus de joueurs possibles, quitte à remplir son banc de touche et à désespérer les jeunes du club. Derrière ce calme, force est de constater que Paris a un effectif tout de même très juste si le rythme devait s’accélérer en seconde partie de saison.

Luis Campos la joue prudente... officiellement

Ainsi, selon Foot Mercato, si Luis Campos annonce à tout le monde et à ses « relais médiatiques » que quasiment rien ne se passera dans la capitale française au mois de janvier, la tendance n’est pas si claire. En effet, Luis Enrique aimerait bien que le PSG ne laisse pas passer deux opportunité de se renforcer. Indépendamment des départs. Pas vraiment satisfait de ses défenseurs, l’entraineur du PSG ne retiendra pas Lucas Beraldo et a donc demandé à ses dirigeants d’étudier son remplacement au mois de janvier en cas de transfert du Brésilien. 
Dans un autre secteur de jeu, ce n’est pas l’insatisfaction qui prédomine, mais le manque de choix. Au milieu de terrain, derrière le trio Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, Luis Enrique est un peu juste. Warren Zaïre-Emery est tellement bon au poste d’arrière droit qu’il enchaine les matchs à ce poste et peut même candidater à la Coupe du monde avec les Bleus. Senny Mayulu dépanne aussi ailleurs. Résultat, le PSG reste attentif aux opportunités pour des joueurs prometteurs, forts techniquement et capables de s’adapter aux exigences de « Lucho » selon Foot Mercato. 
Deux portes ouvertes pour des transferts qui laissent en tout cas entendre que le mercato hivernal du PSG ne sera pas si mort si une étincelle se produit ou une opportunité se présente dans le mois de janvier.
L. Lopes Beraldo

L. Lopes Beraldo

BrazilBrésil Âge 22 Défenseur

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
