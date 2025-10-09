OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

En difficulté dans le secteur offensif, l'Olympique Lyonnais cible le Portugais Fabio Carvalho pour se renforcer. Le joueur de Brentford est aussi convoité par Stuttgart mais pas par Strasbourg, contrairement aux premiers échos.

Si l' Olympique Lyonnais a brillé par sa solidité défensive depuis le début de saison, il ne peut plus se reposer uniquement sur cela. La récente contre-performance contre Toulouse dimanche a confirmé que les Gones allaient payer leurs manques offensifs. Depuis plusieurs matchs, l'OL peine à tuer les matchs ou tout simplement à mettre en difficulté l'adversaire quand c'est nécessaire. Il faut recruter des renforts en attaque au mercato hivernal et Matthieu Louis-Jean l'a bien compris. Le directeur technique lyonnais a activé ses réseaux en Angleterre et le nom de Fabio Carvalho est vite ressorti.

Strasbourg n'est pas une menace pour Carvalho

Agé de 23 ans, le milieu offensif portugais manque de temps de jeu à Brentford. L'OL vise un prêt pour le joueur passé par Liverpool ou encore Leipzig par le passé. Déjà bien rodé en Premier League , Carvalho ferait figure de bonne affaire pour l'actuel quatrième de Ligue 1. Reste à convaincre le jeune homme avant les autres clubs intéressés. Les premiers échos évoquaient un intérêt de Stuttgart et surtout de Strasbourg. Ambitieux, les Alsaciens ont fait de l'Angleterre leur marché préféré.

Une menace sérieuse pour les Gones sur le papier avant d'être balayée dans les heures suivantes. Le journaliste de L'Equipe Cyril Olivès-Berthet est formel : le Racing Club de Strasbourg est hors-course pour Fabio Carvalho. « Concernant le mercato de Strasbourg, la piste menant à Fabio Carvalho cet hiver semble être fausse », a t-il posté sur le réseau social X. De quoi offrir un peu plus de marge à Lyon dans ce dossier. Reste à poursuivre le bon début de saison en Ligue 1 et en Ligue Europa pour faire miroiter le meilleur projet possible au joueur portugais.