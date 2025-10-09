ICONSPORT_271163_0417
Moussa Niakhaté

OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé

OL09 oct. , 12:20
parCorentin Facy
Le mercato estival a été très agité à l’OL avec les départs de nombreux cadres. Moussa Niakhaté est lui resté fidèle au poste et les dirigeants lyonnais peuvent s’en féliciter au vu du niveau affiché par le Sénégalais.
Contraint de réduire considérablement sa masse salariale, l’Olympique Lyonnais a cédé une grande partie de ses joueurs à forte valeur marchande cet été. Cherki, Mikautadze, Perri, Kumbedi, Caleta-Car, Lacazette ou encore Matic ont fait leurs valises. Parmi les joueurs ayant une bonne cote sur le marché des transferts et notamment en Premier League, Malick Fofana est lui resté. Moussa Niakhaté aussi. Un an après son transfert record à 32 millions d’euros, le défenseur sénégalais n’a pas envisagé un départ malgré la refonte totale de l’effectif.
Au cours d’une interview accordée au site Olympique et Lyonnais, l’ancien roc de Nottingham Forest a par ailleurs confirmé qu’un départ n’était pas une option pour lui et cela malgré une première saison globalement décevante. « A aucun moment (il n’a envisagé de partir). On va peut-être dire que j’ai trop confiance en moi mais je sais de quoi je suis capable avec le ballon. Quand je suis arrivé à Lyon j’en étais déjà à ma onzième année professionnelle. J’ai joué en Premier League (Angleterre) en Bundesliga (Espagne), en Ligue 1 et en équipe nationale (Sénégal) donc je connais mes qualités » a lâché Moussa Niakhaté avant de revenir sur le poids du prix de son transfert.
M. Niakhaté

M. Niakhaté

SenegalSénégal Âge 29 Défenseur

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
« Je suis le transfert le plus cher de l'histoire du club. Quand je signe à l'OL, au début, je ne savais même pas le prix de mon transfert. Mais quand j'ai appris le montant de mon transfert, j'ai dit : "ah ok, d’accord. Il y a un truc qui change, ça va se passer comme ça." Tout ce qui s'est passé, je ne dis pas que je le savais, mais je savais très bien que l'exigence allait être très haute et qu'on allait parler de ce prix. Je le savais et je l'accepte volontiers » a-t-il expliqué en toute franchise. Un transfert au prix colossal à présent digéré par Moussa Niakhaté, lequel affiche un niveau tout simplement impressionnant en ce début de saison, enchaînant les bonnes performances au côté de Clinton Mata au sein de l’arrière-garde lyonnaise. Un niveau de jeu à conserver tout au long de la saison pour que l’OL puisse espérer atteindre ses objectifs.
Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

ouille. je crois que tu n'as toujours rien compris.

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

A part des kilomètres de pub y a plus rien sur ce site. C est Morne plaine. Bravo, bande de nazes vous avez bien réussi a le faire crever.

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Toujours les deux mêmes mongoliens qui n'ont rien à dire. Quelle triste vie.

