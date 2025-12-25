ICONSPORT_280594_0005

PSG-PFC, le derby de Paris sera diffusé gratuitement

Coupe de France25 déc. , 15:00
parGuillaume Conte
0
Les fans de football pourront profiter d'un match gratuit avec la rencontre entre le PSG et le Paris FC au début du mois de janvier.
Comme souvent, après quelques jours de discussion dans la foulée du tirage au sort, les diffuseurs, les clubs et la FFF se sont mis d’accord sur le programme des rencontre pour les 16es de finale de la Coupe de France. En raison de la tenue du Trophée des Champions entre le PSG et l’OM au Koweit, le programme sera encore plus éparpillé que d’habitude. Les rencontre débuteront le samedi 10 janvier, et s’étaleront jusqu’au mardi 13 janvier.
Un seul match sera disponible sur France Télévisions, et il s’agit du derby de Paris entre le PSG et le Paris FC. Cette rencontre aura lieu le lundi 12 janvier à 21h10 au Parc des Princes. Cela permettra aux amoureux du PSG non abonnés à des chaînes payantes de suivre gratuitement la rencontre de leur équipe préférée. Ce fut déjà le cas récemment avec la diffusion de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo sur M6.
La dernière affiche de ces 16es de finale sera la rencontre opposant Bayeux (R1) à l’OM, mardi 13 janvier, à Caen.
Voici le programme complet des matchs des 16es de finale de la Coupe de France.
Samedi 10 janvier 2026 :
(15h30) Angers (L1) - Toulouse (L1), Bastia (L2) - Troyes (L2), Orléans (N1) - Monaco (L1) et Montreuil (R1) - Amiens (L2) en multiplex sur BeIN Sports.
(18h00) Avranches (N2) - Strasbourg (L1), Hauts lyonnais (N3) - Lorient (L1), Le Puy-en-Velay (N1) - Reims (L2) et Istres (N2) - Laval (L2) en multiplex sur BeIN Sports.
(21h00) Sochaux (N1) - Lens (L1) sur BeIN Sports 1
Dimanche 11 janvier :
(18h00) Nantes (L1) - Nice (L1), Metz (L1) - Montpellier (L2), Le Mans (L2) - Nancy (L2) et Chantilly (National 2) - Rennes (Ligue 1) en multiplex sur BeIN Sports
(21h00) Lille (L1) - Lyon (L1) sur BeIN Sports 1.
Lundi 12 janvier :
(21h10) Paris SG (L1) - Paris FC (L1) sur BeIN Sports 1 et France télévisions.
Mardi 13 janvier :
(21h00) Bayeux (R1) - Marseille (L1) sur BeIN Sports 1
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279019_0002
OM

L’OM le prive de Mondial, il veut partir

ICONSPORT_280158_0302
PSG

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

ICONSPORT_280565_0003
OL

L’OL amoureux d’une pépite à moins d’un million d’euros

ICONSPORT_278822_0016
OM

Ce joueur à 25 ME, De Zerbi le veut à l’OM

Fil Info

25 déc. , 17:00
L’OM le prive de Mondial, il veut partir
25 déc. , 16:30
PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition
25 déc. , 16:00
L’OL amoureux d’une pépite à moins d’un million d’euros
25 déc. , 15:30
Ce joueur à 25 ME, De Zerbi le veut à l’OM
25 déc. , 14:30
Coup de théâtre dans le dossier Abdelli
25 déc. , 14:00
« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus
25 déc. , 13:30
Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM
25 déc. , 13:00
PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Derniers commentaires

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Bah deja le gars sort du qsg....sa carriere a tres mal commencé le pauvre.....remontada et j'en passe...ca marque un homme 😁

Coup de théâtre dans le dossier Abdelli

Qu'il aille à Lyon, Rennes , ailleurs, où vous voulez. Mais pas à l'OM svp 😅😅😅

Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM

Le jeune et son agent , va falloir qu'ils arrêtent de nous les briser. Longoria ne rejouera pas une autre série avec comme starring Bouba Kamara

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Arrête de me sucé trou du cul. Tu suces à perte comme t'as sucé rabiot. Allé dégage maintenant

OL : Le cas Karabec déjà réglé

l an passé niakhaté a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossé cet été et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a joué a son vrai poste il a été plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading