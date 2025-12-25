PSG-PFC, le derby de Paris sera diffusé gratuitement

Les fans de football pourront profiter d'un match gratuit avec la rencontre entre le PSG et le Paris FC au début du mois de janvier.

Comme souvent, après quelques jours de discussion dans la foulée du tirage au sort, les diffuseurs, les clubs et la FFF se sont mis d’accord sur le programme des rencontre pour les 16es de finale de la Coupe de France . En raison de la tenue du Trophée des Champions entre le PSG et l’OM au Koweit, le programme sera encore plus éparpillé que d’habitude. Les rencontre débuteront le samedi 10 janvier, et s’étaleront jusqu’au mardi 13 janvier.

Un seul match sera disponible sur France Télévisions, et il s’agit du derby de Paris entre le PSG et le Paris FC. Cette rencontre aura lieu le lundi 12 janvier à 21h10 au Parc des Princes. Cela permettra aux amoureux du PSG non abonnés à des chaînes payantes de suivre gratuitement la rencontre de leur équipe préférée. Ce fut déjà le cas récemment avec la diffusion de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo sur M6.

La dernière affiche de ces 16es de finale sera la rencontre opposant Bayeux (R1) à l’OM, mardi 13 janvier, à Caen.

Voici le programme complet des matchs des 16es de finale de la Coupe de France.

Samedi 10 janvier 2026 :

(15h30) Angers (L1) - Toulouse (L1), Bastia (L2) - Troyes (L2), Orléans (N1) - Monaco (L1) et Montreuil (R1) - Amiens (L2) en multiplex sur BeIN Sports.

(18h00) Avranches (N2) - Strasbourg (L1), Hauts lyonnais (N3) - Lorient (L1), Le Puy-en-Velay (N1) - Reims (L2) et Istres (N2) - Laval (L2) en multiplex sur BeIN Sports.

(21h00) Sochaux (N1) - Lens (L1) sur BeIN Sports 1

Dimanche 11 janvier :

(18h00) Nantes (L1) - Nice (L1), Metz (L1) - Montpellier (L2), Le Mans (L2) - Nancy (L2) et Chantilly (National 2) - Rennes (Ligue 1) en multiplex sur BeIN Sports

(21h00) Lille (L1) - Lyon (L1) sur BeIN Sports 1.

Lundi 12 janvier :

(21h10) Paris SG (L1) - Paris FC (L1) sur BeIN Sports 1 et France télévisions.

Mardi 13 janvier :

(21h00) Bayeux (R1) - Marseille (L1) sur BeIN Sports 1