Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM

Darryl Bakola a marqué les esprits avec son gros match contre Newcastle. L'OM va devoir en gérer les conséquences avec les négociations pour sa prolongation de contrat.

Titulaire surprise contre Newcastle en Ligue des Champions, Darryl Bakola a montré qu’il n’avait pas froid aux yeux en jouant crânement sa chance pour se mettre en lumière comme jamais. A 18 ans, le milieu offensif fait partie de la nouvelle génération que l’OM veut mettre en avant. Mais en le mettant en avant de la sorte, le club provençal s’est forcément exposé à d’autres soucis. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Bakola n’est pas encore certain de prolonger dans son club formateur.

Arsenal voit du bluff dans le clan Bakola

Malgré le forcing de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, le joueur hésite, et voit son nom apparaitre dans les petits papiers de nombreux clubs européens. De quoi faire monter les enchères, provoquer un départ fracassant ou bien négocier un meilleur contrat pour son avenir à l’OM. Un petit jeu traditionnel dans le monde du football, mais dénoncé du côté d’Arsenal, dont le nom est cité parmi les prétendants du milieu offensif.

Pour Arsenal News, les Gunners n’ont aucunement l’intention de faire venir Bakola prochainement. Le club londonien ne manque pas de solutions à ce poste dans son centre de formation. Mikel Arteta tourne avec trois joueurs dans l’animation offensive, et les remplaçants pourraient même devoir faire de la place dans les semaines à venir. En plus de cela, Victor Ozhianvuna va signer en janvier en provenance d’Irlande à seulement 16 ans, et l’été prochain, Holger Quintero va rejoindre Arsenal à ce poste de milieu offensif. De quoi voir l'avenir sereinement.

Le média spécialisé dans l’information d’Arsenal assure qu’il s’agit surtout de rumeurs lancées par son agent pour faire monter les enchères. Il reste à savoir si le but est de lui assurer un gros transfert rapidement, ou bien de faire craquer l’OM au niveau de son futur contrat.