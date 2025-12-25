Ce joueur à 25 ME, De Zerbi le veut à l’OM

Roberto De Zerbi ne manque jamais l'occasion de rêver au mercato. Pablo Longoria est prévenu, le coach de l'OM se verrait bien ramener un de ses anciens joueurs à Marseille.

Roberto De Zerbi, entraineur passé par Palerme, Sassuolo, Donetsk et Brighton avant de débarquer à l’OM , adore suivre ses anciens joueurs. Ceux qui adhèrent à sa philosophie. Il n’est pas rare de voir les rumeurs fleurir sur la signature à Marseille de l’un de ses anciens cadres. C’est toujours le cas cet hiver, avec la volonté de l’entraineur italien de faire venir un joueur dont il a lancé la carrière en Italie. Il s’agit de Manuel Locatelli. L’international italien s’était révélé du côté de Sassuolo, quand « RDZ » était aux commandes.

De Zerbi ne lâchera jamais Locatelli

Arrivé à la Juventus en 2023 pour 36 ME, Manuel Locatelli est toujours un titulaire au sein de la Vieille Dame. Si son rendement est parfois contesté, le milieu de terrain fait l’unanimité chez ses entraineurs, qui l’ont promu capitaine et en font un titulaire indiscutable. Avec plus de 200 matchs sous le maillot turinois, Manuel Locatelli semble intouchable. Et pourtant, Blasting News dévoile que Roberto De Zerbi rêve toujours de le voir venir à Marseille pour renforcer son milieu de terrain.

Certes, la valeur du joueur de la Nazionale a baissé ces derniers mois, pour tomber à 25 millions d’euros. Mais avec un contrat allant jusqu’en 2028 et un statut de cadre, l’OM risque d’avoir du mal à convaincre la Juventus de lui céder son taulier. Néanmoins, le forcing de Roberto De Zerbi continue, et l’entraîneur italien ne désespère pas d’arriver à ses fins un jour, l’été prochain si ce n’est donc pas au mois de janvier. Tout cela devrait aussi dépendre de la volonté du joueur, qui pourrait inverser la tendance s’il venait à émettre le désir de rejoindre l’OM.

Pour le moment, ce n’est pas le cas et Marseille, fortement invité par son entraineur à trouver un milieu de terrain offensif, étudie d’autres options, comme le joueur angevin Himad Abdelli.