Ce joueur à 25 ME, De Zerbi le veut à l’OM

OM25 déc. , 15:30
parGuillaume Conte
Roberto De Zerbi ne manque jamais l'occasion de rêver au mercato. Pablo Longoria est prévenu, le coach de l'OM se verrait bien ramener un de ses anciens joueurs à Marseille.
Roberto De Zerbi, entraineur passé par Palerme, Sassuolo, Donetsk et Brighton avant de débarquer à l’OM, adore suivre ses anciens joueurs. Ceux qui adhèrent à sa philosophie. Il n’est pas rare de voir les rumeurs fleurir sur la signature à Marseille de l’un de ses anciens cadres. C’est toujours le cas cet hiver, avec la volonté de l’entraineur italien de faire venir un joueur dont il a lancé la carrière en Italie. Il s’agit de Manuel Locatelli. L’international italien s’était révélé du côté de Sassuolo, quand « RDZ » était aux commandes. 

De Zerbi ne lâchera jamais Locatelli

Arrivé à la Juventus en 2023 pour 36 ME, Manuel Locatelli est toujours un titulaire au sein de la Vieille Dame. Si son rendement est parfois contesté, le milieu de terrain fait l’unanimité chez ses entraineurs, qui l’ont promu capitaine et en font un titulaire indiscutable. Avec plus de 200 matchs sous le maillot turinois, Manuel Locatelli semble intouchable. Et pourtant, Blasting News dévoile que Roberto De Zerbi rêve toujours de le voir venir à Marseille pour renforcer son milieu de terrain.
Certes, la valeur du joueur de la Nazionale a baissé ces derniers mois, pour tomber à 25 millions d’euros. Mais avec un contrat allant jusqu’en 2028 et un statut de cadre, l’OM risque d’avoir du mal à convaincre la Juventus de lui céder son taulier. Néanmoins, le forcing de Roberto De Zerbi continue, et l’entraîneur italien ne désespère pas d’arriver à ses fins un jour, l’été prochain si ce n’est donc pas au mois de janvier. Tout cela devrait aussi dépendre de la volonté du joueur, qui pourrait inverser la tendance s’il venait à émettre le désir de rejoindre l’OM.
Pour le moment, ce n’est pas le cas et Marseille, fortement invité par son entraineur à trouver un milieu de terrain offensif, étudie d’autres options, comme le joueur angevin Himad Abdelli.

Derniers commentaires

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Bah deja le gars sort du qsg....sa carriere a tres mal commencé le pauvre.....remontada et j'en passe...ca marque un homme 😁

Coup de théâtre dans le dossier Abdelli

Qu'il aille à Lyon, Rennes , ailleurs, où vous voulez. Mais pas à l'OM svp 😅😅😅

Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM

Le jeune et son agent , va falloir qu'ils arrêtent de nous les briser. Longoria ne rejouera pas une autre série avec comme starring Bouba Kamara

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Arrête de me sucé trou du cul. Tu suces à perte comme t'as sucé rabiot. Allé dégage maintenant

OL : Le cas Karabec déjà réglé

l an passé niakhaté a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossé cet été et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a joué a son vrai poste il a été plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile

