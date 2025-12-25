ICONSPORT_280565_0003

L’OL amoureux d’une pépite à moins d’un million d’euros

OL25 déc. , 16:00
parGuillaume Conte
0
L'OL a un coup de coeur dans le championnat irlandais. Il s'agit de Vinnie Leonard, grand espoir défensif de son pays. Un joueur qui va partir en juin.
La cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais est au charbon cette saison. En raison des moyens limités sur le plan financier, il faut faire de bonnes affaires en rédigeant des petits chèques. Pour cela, les scouts lyonnais essayent de sortir des sentiers battus. Cet été, ils ont pioché en République tchèque notamment. En vue de l’été prochain, l’OL cible Vinnie Leonard.

L'OL au coude à coude avec le Genoa

Le défenseur central de 17 ans fait saliver trois clubs européens, et son départ de Dundalk, son club actuel, est prévu pour l’été prochain, quand il aura 18 ans. Ce défenseur central s’est déjà imposé en première division irlandaise avec une régularité qui a surpris tout le monde, disputant 34 matchs, avec 3 buts et 2 passes décisives. Pas mal pour un défenseur central. International U17 avec l’Irlande, Leonard a été aperçu au Qatar lors de la Coupe du monde de la catégorie. 
Désormais, selon le journal Daily Record, le Celtic, Lyon et le Genoa sont sur le coup pour le récupérer. Un transfert qui ne dépassera pas le million d’euros selon la presse écossaise. Une bonne affaire pour l’OL, qui avait déjà réussi un joli coup avec Jake O’Brien, revendu à prix d’or à Everton par la suite.
« Nous savons que nous avons un talent très spécial avec Vinnie. Malgré les offres, il ne peut pas partir avant d’avoir 18 ans, au mois de mars. Ce sera donc pour l’été prochain. Il a un bel avenir devant lui », a récemment livré Ciaran Kilduff, le boss de son club de Dundalk. Longtemps en tête pour le recruter, le Celtic Glasgow ne serait plus aussi bien placé, laissant l’OL et le Genoa en course pour ce grand espoir du football irlandais. 

0
