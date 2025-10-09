OL : Textor a de grosses dettes, Ares lui donne un sursis

Ce qui est bien avec ce nouveau forum, c est que les Parisiens ne peuvent pas cacher leur historique Du coup, on remarque bien leur complexe et leur jalousie d être uniquement sur nos articles au lieu des leurs
Contrairement a toi, il a apprit le foot chez nous donc il n y a rien de cocasse Il savait très bien que chez les attardes cela n aurait pas été possible 😘 Rage + grand avec ton vieux club superficiel sans âme
Cette défaite vous a fait mal 🤣
Cocasse pour un homme qui a vécu ses heures de gloires avec un président....parisien😂😂😂😂 ..sacré footix j imagine même pas si le Qatar avait choisi marseille !!! Les titres la c1 la coupe intercontinentale a jouer 🤪🤪😗😂😂😂😂 . Bonne nuit ..mon second. 😘😘 mon jaloux. 😘😘
De Zerbi quoi un personnage ignoble
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
En difficulté financièrement, John #Textor obtient un sursis d'un an pour la dette contractée lors du rachat de l'#OL #Eagle #Éco #Ares (L'Équipe : olplus.fr/6S17c)