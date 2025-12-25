ICONSPORT_280158_0505

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

PSG25 déc. , 14:00
parGuillaume Conte
0
Matvey Safonov a bouleversé les certitudes du PSG pour son gardien de but numéro 1. Le Russe a marqué les esprits et s'en retrouve récompensé.
Zéro match en quatre mois, Matvey Safonov trouvait le temps long sur le banc du Paris SG. Luis Enrique avait fait venir Lucas Chevalier de Lille, afin de remplacer Gianluigi Donnarumma. Et malgré des performances mitigées, le gardien français bénéficiait de la confiance aveugle de son entraineur. Mais sa blessure contre Monaco aura été l’un des tournants de la fin d’année au Paris SG. Le Russe s’est installé dans les buts parisiens, et pour plus longtemps que prévu initialement.

Safonov met fin au règne de Vitinha

Il a fait le travail contre Rennes, et Bilbao, avec à chaque fois aucun but encaissé. Alors que Lucas Chevalier revenait dans le groupe, il a enchainé les matchs contre Metz et surtout sa performance XXL contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Des prestations solides, qui lui ont valu le titre de joueur du PSG du mois de décembre pour la rédaction du Parisien. De quoi mettre fin à l’hégémonie de Vitinha, toujours récompensé cette saison jusqu’à présent.
Avec 7,25 sur 10 de moyenne, Safonov devance notamment un Warren Zaïre-Emery très solide au poste d’arrière droit. Le journal francilien avoue avoir été bluffé par le niveau affiché par l’ancien joueur de Krasnodar. « Aligné à la surprise générale en lieu et place de Lucas Chevalier à Doha (Qatar) pour la finale de la Coupe intercontinentale, le numéro 39 du PSG a épaté tout le monde. Le constat est simple : le club de la capitale doit son sixième titre de l’année 2025 à son gardien remplaçant. Après avoir encaissé le pénalty de l’égalisation de Jorginho dans le temps réglementaire, le Russe s’est largement rattrapé. À quatre reprises lors de la séance de tirs au but, il étend son mètre 92 pour repousser les tentatives des joueurs brésiliens et sacrer les siens », note Le Parisien, pour qui la façon dont Safonov a été porté en triomphe démontre aussi que ses qualités humaines sont appréciées dans un vestiaire qui sait qu’il va entendre parler de la concurrence entre le Russe et Chevalier pendant longtemps. 
M. Safonov

M. Safonov

RussiaRussie Âge 26 Gardien

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Bah deja le gars sort du qsg....sa carriere a tres mal commencé le pauvre.....remontada et j'en passe...ca marque un homme 😁

Coup de théâtre dans le dossier Abdelli

Qu'il aille à Lyon, Rennes , ailleurs, où vous voulez. Mais pas à l'OM svp 😅😅😅

Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM

Le jeune et son agent , va falloir qu'ils arrêtent de nous les briser. Longoria ne rejouera pas une autre série avec comme starring Bouba Kamara

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Arrête de me sucé trou du cul. Tu suces à perte comme t'as sucé rabiot. Allé dégage maintenant

OL : Le cas Karabec déjà réglé

l an passé niakhaté a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossé cet été et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a joué a son vrai poste il a été plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

