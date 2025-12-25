« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

Matvey Safonov a bouleversé les certitudes du PSG pour son gardien de but numéro 1. Le Russe a marqué les esprits et s'en retrouve récompensé.

Zéro match en quatre mois, Matvey Safonov trouvait le temps long sur le banc du Paris SG . Luis Enrique avait fait venir Lucas Chevalier de Lille, afin de remplacer Gianluigi Donnarumma. Et malgré des performances mitigées, le gardien français bénéficiait de la confiance aveugle de son entraineur. Mais sa blessure contre Monaco aura été l’un des tournants de la fin d’année au Paris SG. Le Russe s’est installé dans les buts parisiens, et pour plus longtemps que prévu initialement.

Safonov met fin au règne de Vitinha

Il a fait le travail contre Rennes, et Bilbao, avec à chaque fois aucun but encaissé. Alors que Lucas Chevalier revenait dans le groupe, il a enchainé les matchs contre Metz et surtout sa performance XXL contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Des prestations solides, qui lui ont valu le titre de joueur du PSG du mois de décembre pour la rédaction du Parisien. De quoi mettre fin à l’hégémonie de Vitinha, toujours récompensé cette saison jusqu’à présent.

Avec 7,25 sur 10 de moyenne, Safonov devance notamment un Warren Zaïre-Emery très solide au poste d’arrière droit. Le journal francilien avoue avoir été bluffé par le niveau affiché par l’ancien joueur de Krasnodar. « Aligné à la surprise générale en lieu et place de Lucas Chevalier à Doha (Qatar) pour la finale de la Coupe intercontinentale, le numéro 39 du PSG a épaté tout le monde. Le constat est simple : le club de la capitale doit son sixième titre de l’année 2025 à son gardien remplaçant. Après avoir encaissé le pénalty de l’égalisation de Jorginho dans le temps réglementaire, le Russe s’est largement rattrapé. À quatre reprises lors de la séance de tirs au but, il étend son mètre 92 pour repousser les tentatives des joueurs brésiliens et sacrer les siens », note Le Parisien, pour qui la façon dont Safonov a été porté en triomphe démontre aussi que ses qualités humaines sont appréciées dans un vestiaire qui sait qu’il va entendre parler de la concurrence entre le Russe et Chevalier pendant longtemps.