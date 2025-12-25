Coup de théâtre dans le dossier Abdelli

Les clubs française se battent pour Himad Abdelli, qui a de grandes chances de quitter Angers cet hiver. L'OL et l'OM ne sont plus seuls, et Rennes arrive en force dans ce dossier.

Inutilisé lors de la victoire de l’Algérie contre le Soudan, Himad Abdelli fait pour le moment plus parler pour son avenir que pour ses prestations avec les Fennecs. Le milieu offensif du SCO d’Angers est un grand objectif de l’Olympique Lyonnais, qui souhaite le faire venir au mercato hivernal, à six mois de la fin de son contrat. L’idée est de devancer tous les clubs intéressés avec un projet sportif et une garantie de temps de jeu dans un club qui a besoin de sang frais pour la deuxième partie de saison. Pour cela, l’OL est prêt à donner 2 à 3 millions d’euros au SCO.

Rennes fonce sur Abdelli

Mais ce qui se transformait en bon plan parfait a forcément éveillé des curiosités. L’OM s’est rué sur cette possibilité et a aussi montré son intérêt pour l’international algérien. Mais de nouvelles informations sont dévoilées ce 25 décembre, et cela pourrait bien changer la donne. En effet, Rennes, qui n’a pas pu faire venir Claudio Echeverri de Manchester City, a décidé d’anticiper un départ de Ludovic Blas et de mettre le paquet sur Abdelli. Le joueur est à l’écoute des offres et demande simplement un contrat de trois ans minimum, ce que le club breton souhaite lui offrir.

Rennes est ensuite capable de mettre la somme suffisante pour faire craquer Angers, qui avait au départ l’intention de garder son meneur de jeu jusqu’à la fin de la saison pour aller chercher le maintien. Mais en cas de belle offre, la position de Saïd Chabane pourrait forcément changer.

Un rebondissement qui démontre que la situation d’Abdelli est encore incertaine. Plusieurs clubs étrangers se sont renseignés à son sujet, mais c’était au départ pour le faire venir librement en fin de saison. Les formations françaises se sont visiblement passées le mot pour agir dès le mois de janvier, et s’offrir un renfort de talent à moindre coût. Rennes s'est en tout cas incrusté dans la lutte qui opposait jusqu'à présent Lyon et Marseille, avec Lille dans le coup également.