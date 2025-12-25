ICONSPORT_277983_0257

Coup de théâtre dans le dossier Abdelli

Mercato25 déc. , 14:30
parGuillaume Conte
1
Les clubs française se battent pour Himad Abdelli, qui a de grandes chances de quitter Angers cet hiver. L'OL et l'OM ne sont plus seuls, et Rennes arrive en force dans ce dossier.
Inutilisé lors de la victoire de l’Algérie contre le Soudan, Himad Abdelli fait pour le moment plus parler pour son avenir que pour ses prestations avec les Fennecs. Le milieu offensif du SCO d’Angers est un grand objectif de l’Olympique Lyonnais, qui souhaite le faire venir au mercato hivernal, à six mois de la fin de son contrat. L’idée est de devancer tous les clubs intéressés avec un projet sportif et une garantie de temps de jeu dans un club qui a besoin de sang frais pour la deuxième partie de saison. Pour cela, l’OL est prêt à donner 2 à 3 millions d’euros au SCO.

Rennes fonce sur Abdelli

Mais ce qui se transformait en bon plan parfait a forcément éveillé des curiosités. L’OM s’est rué sur cette possibilité et a aussi montré son intérêt pour l’international algérien. Mais de nouvelles informations sont dévoilées ce 25 décembre, et cela pourrait bien changer la donne. En effet, Rennes, qui n’a pas pu faire venir Claudio Echeverri de Manchester City, a décidé d’anticiper un départ de Ludovic Blas et de mettre le paquet sur Abdelli. Le joueur est à l’écoute des offres et demande simplement un contrat de trois ans minimum, ce que le club breton souhaite lui offrir.
Rennes est ensuite capable de mettre la somme suffisante pour faire craquer Angers, qui avait au départ l’intention de garder son meneur de jeu jusqu’à la fin de la saison pour aller chercher le maintien. Mais en cas de belle offre, la position de Saïd Chabane pourrait forcément changer.
Un rebondissement qui démontre que la situation d’Abdelli est encore incertaine. Plusieurs clubs étrangers se sont renseignés à son sujet, mais c’était au départ pour le faire venir librement en fin de saison. Les formations françaises se sont visiblement passées le mot pour agir dès le mois de janvier, et s’offrir un renfort de talent à moindre coût. Rennes s'est en tout cas incrusté dans la lutte qui opposait jusqu'à présent Lyon et Marseille, avec Lille dans le coup également.

Lire aussi

L’OL et l’OM se battent sur un ancien du PSGL’OL et l’OM se battent sur un ancien du PSG
OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recaléOM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_279019_0002
OM

L’OM le prive de Mondial, il veut partir

ICONSPORT_280158_0302
PSG

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

ICONSPORT_280565_0003
OL

L’OL amoureux d’une pépite à moins d’un million d’euros

ICONSPORT_278822_0016
OM

Ce joueur à 25 ME, De Zerbi le veut à l’OM

Fil Info

25 déc. , 17:00
L’OM le prive de Mondial, il veut partir
25 déc. , 16:30
PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition
25 déc. , 16:00
L’OL amoureux d’une pépite à moins d’un million d’euros
25 déc. , 15:30
Ce joueur à 25 ME, De Zerbi le veut à l’OM
25 déc. , 15:00
PSG-PFC, le derby de Paris sera diffusé gratuitement
25 déc. , 14:00
« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus
25 déc. , 13:30
Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM
25 déc. , 13:00
PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Derniers commentaires

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Bah deja le gars sort du qsg....sa carriere a tres mal commencé le pauvre.....remontada et j'en passe...ca marque un homme 😁

Coup de théâtre dans le dossier Abdelli

Qu'il aille à Lyon, Rennes , ailleurs, où vous voulez. Mais pas à l'OM svp 😅😅😅

Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM

Le jeune et son agent , va falloir qu'ils arrêtent de nous les briser. Longoria ne rejouera pas une autre série avec comme starring Bouba Kamara

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Arrête de me sucé trou du cul. Tu suces à perte comme t'as sucé rabiot. Allé dégage maintenant

OL : Le cas Karabec déjà réglé

l an passé niakhaté a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossé cet été et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a joué a son vrai poste il a été plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading