L'OL réussit un exploit avec 36 millions d'euros

OL09 oct. , 15:30
par Corentin Facy
En dépensant seulement 36 millions d’euros cet été tout en vendant pour plus de 100 millions d’euros, l’OL a fait l’exploit de se renforcer. C’est en tout cas l’avis exprimé par un cadre du vestiaire lyonnais.
Et si l’Olympique Lyonnais avait réussi l’exploit de se renforcer lors du précédent mercato estival ? Difficile d’y croire à la vue des chiffres (36 millions d’euros d’achats, 105 millions d’euros de ventes) et des joueurs qui ont quitté le club à l’instar de Cherki, Mikautadze, Lacazette ou Lucas Perri. L’impression dégagée par l’équipe de Paulo Fonseca est pourtant excellente depuis le début de la saison. Le club rhodanien n’a perdu que deux matchs en Ligue 1 et a réalisé un carton plein en Europa League.
Ce n’était pas gagné avec un effectif si chamboulé et des recrues méconnues pour la plupart (Morton, Sulc, Greif, Kluivert, Karabec). En marge du rassemblement des Etats-Unis durant cette trêve internationale, Tanner Tessmann s’est justement félicité du visage affiché par cet OL new-look. Le milieu de terrain américain va plus loin, affirmant que Lyon est plus fort que la saison dernière à ses yeux.

Tessmann trouve l'OL plus fort cette saison

« J'ai fait une bonne pré-saison, le coach m'a donné confiance et je pense que notre équipe s'est enrichie de nouveaux joueurs. Nous avons hâte de retrouver la Ligue des champions, mais cela m'a aussi donné plus de responsabilités. Avoir de nombreux joueurs issus du centre de formation nous aide à progresser » estime l’ancien joueur du Venise, ravi par la tournure que prennent les évènements à l’Olympique Lyonnais malgré la situation de crise en coulisses l’été dernier et le bouleversement total de l’effectif.
Un constat idyllique dressé par Tanner Tessmann, que l’on ne peut évidemment pas dissocier de la situation personnelle du joueur puisque le milieu de terrain américain de 24 ans est dans la meilleure période de sa carrière. Les départs de Veretout ou encore Matic lui ont définitivement permis de prendre les clés du milieu de terrain de l’OL, un nouveau statut pleinement assumé par le joueur, lequel fait indiscutablement partie des meilleurs éléments en ce début de saison pour Paulo Fonseca.  
