Une vente à 12,5 ME imminente, l'OM enrage

Bah deja le gars sort du qsg....sa carriere a tres mal commencé le pauvre.....remontada et j'en passe...ca marque un homme 😁
Qu'il aille à Lyon, Rennes , ailleurs, où vous voulez. Mais pas à l'OM svp 😅😅😅
Le jeune et son agent , va falloir qu'ils arrêtent de nous les briser. Longoria ne rejouera pas une autre série avec comme starring Bouba Kamara
Arrête de me sucé trou du cul. Tu suces à perte comme t'as sucé rabiot. Allé dégage maintenant
l an passé niakhaté a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossé cet été et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a joué a son vrai poste il a été plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Ismael Kone's goal put the icing on the cake for Sassuolo 🍰 #SassuoloFiorentina