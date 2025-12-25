Une vente à 12,5 ME imminente, l'OM enrage

L'OM se prépare à très bien limiter la casse avec la vente définitive d'Ismaël Koné à Sassuolo. Mais le club italien a un plan pour réaliser pour réaliser une très belle affaire financière.

Pablo Longoria n’a pas toujours eu de la réussite en piochant en D2 anglaise. Avec Iliman N’Diaye ou Jonathan Rowe, les résultats n’ont pas été au rendez-vous mais le président de l’OM a su limiter la casse au niveau financier. Une opération similaire se prépare avec Ismaël Koné. Le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer avec Marseille la saison dernière, et avait été prêté à Rennes où il avait pu montrer ses qualités. Pas suffisant pour provoquer son achat définitif par le club breton.

Jackpot pour Sassuolo avec Koné

Le Canadien a pris la direction de l’Italie l’été dernier, et il a pris une nouvelle dimension. Sassuolo l’a fait venir pour un prêt payant de 2,5 ME, et une option d’achat obligatoire à 10 ME en cas de maintien de l’équipe de la province de Modène. C’est d’ores et déjà bien parti et cela pourrait même s’accélérer dans les premiers jours de janvier.

En effet, le média Sassuolo News annonce que la Juventus est très intéressée à l’idée de recruter Ismaël Koné. Pour cela, Sassuolo doit le recruter définitivement, pour une somme totale de 12,5 ME, et le revendre ensuite pour une somme supérieure - près de 20 ME sont évoqués - au club du Piémont. La Juventus, qui a de très bonnes relations avec Sassuolo, pousse pour que cette double opération se réalise rapidement.

Ce serait un très joli rebond pour le Canadien, et une vente correcte pour l’OM, qui avait déboursé 12 ME pour le faire venir de Watford. Néanmoins, le voir exploser ainsi et rejoindre la Juventus pour 20 ME pourrait aussi agacer Pablo Longoria, qui se dit qu’il a peut-être manqué le coche avec l’ancien joueur de Montréal. Cela fait partie des risques pour un joueur très peu utilisé par Roberto De Zerbi, qui ne l’avait sollicité que neuf fois dans la foulée de son arrivée à l’OM. Avant de l'envoyer déjà ailleurs.