ICONSPORT_279911_0069

Une vente à 12,5 ME imminente, l'OM enrage

OM25 déc. , 12:40
parGuillaume Conte
0
L'OM se prépare à très bien limiter la casse avec la vente définitive d'Ismaël Koné à Sassuolo. Mais le club italien a un plan pour réaliser pour réaliser une très belle affaire financière.
Pablo Longoria n’a pas toujours eu de la réussite en piochant en D2 anglaise. Avec Iliman N’Diaye ou Jonathan Rowe, les résultats n’ont pas été au rendez-vous mais le président de l’OM a su limiter la casse au niveau financier. Une opération similaire se prépare avec Ismaël Koné. Le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer avec Marseille la saison dernière, et avait été prêté à Rennes où il avait pu montrer ses qualités. Pas suffisant pour provoquer son achat définitif par le club breton.

Jackpot pour Sassuolo avec Koné

Le Canadien a pris la direction de l’Italie l’été dernier, et il a pris une nouvelle dimension. Sassuolo l’a fait venir pour un prêt payant de 2,5 ME, et une option d’achat obligatoire à 10 ME en cas de maintien de l’équipe de la province de Modène. C’est d’ores et déjà bien parti et cela pourrait même s’accélérer dans les premiers jours de janvier.
En effet, le média Sassuolo News annonce que la Juventus est très intéressée à l’idée de recruter Ismaël Koné. Pour cela, Sassuolo doit le recruter définitivement, pour une somme totale de 12,5 ME, et le revendre ensuite pour une somme supérieure - près de 20 ME sont évoqués - au club du Piémont. La Juventus, qui a de très bonnes relations avec Sassuolo, pousse pour que cette double opération se réalise rapidement.
Ce serait un très joli rebond pour le Canadien, et une vente correcte pour l’OM, qui avait déboursé 12 ME pour le faire venir de Watford. Néanmoins, le voir exploser ainsi et rejoindre la Juventus pour 20 ME pourrait aussi agacer Pablo Longoria, qui se dit qu’il a peut-être manqué le coche avec l’ancien joueur de Montréal. Cela fait partie des risques pour un joueur très peu utilisé par Roberto De Zerbi, qui ne l’avait sollicité que neuf fois dans la foulée de son arrivée à l’OM. Avant de l'envoyer déjà ailleurs.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279019_0002
OM

L’OM le prive de Mondial, il veut partir

ICONSPORT_280158_0302
PSG

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

ICONSPORT_280565_0003
OL

L’OL amoureux d’une pépite à moins d’un million d’euros

ICONSPORT_278822_0016
OM

Ce joueur à 25 ME, De Zerbi le veut à l’OM

Fil Info

25 déc. , 17:00
L’OM le prive de Mondial, il veut partir
25 déc. , 16:30
PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition
25 déc. , 16:00
L’OL amoureux d’une pépite à moins d’un million d’euros
25 déc. , 15:30
Ce joueur à 25 ME, De Zerbi le veut à l’OM
25 déc. , 15:00
PSG-PFC, le derby de Paris sera diffusé gratuitement
25 déc. , 14:30
Coup de théâtre dans le dossier Abdelli
25 déc. , 14:00
« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus
25 déc. , 13:30
Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM
25 déc. , 13:00
PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Derniers commentaires

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Bah deja le gars sort du qsg....sa carriere a tres mal commencé le pauvre.....remontada et j'en passe...ca marque un homme 😁

Coup de théâtre dans le dossier Abdelli

Qu'il aille à Lyon, Rennes , ailleurs, où vous voulez. Mais pas à l'OM svp 😅😅😅

Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM

Le jeune et son agent , va falloir qu'ils arrêtent de nous les briser. Longoria ne rejouera pas une autre série avec comme starring Bouba Kamara

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Arrête de me sucé trou du cul. Tu suces à perte comme t'as sucé rabiot. Allé dégage maintenant

OL : Le cas Karabec déjà réglé

l an passé niakhaté a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossé cet été et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a joué a son vrai poste il a été plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading