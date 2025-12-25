ICONSPORT_280378_0099

Il met le feu et coûte zéro euro, l’OL fonce dessus

OL25 déc. , 12:20
parGuillaume Conte
Giorgi Tsitaishvili est un joueur qui fait rêver l'Olympique Lyonnais. En raison de ses qualités et de son prix très alléchant. L'OL n'est bien évidemment pas seul sur le coup.
Faire venir des joueurs à petit prix, c’est le nouveau leitmotiv de l’Olympique Lyonnais, persuadé de pouvoir conserver des ambitions sportives tout en économisant sur les transferts et la masse salariale. La DNCG n’a pas vraiment laissé ce choix au départ, et l’OL s’en est accommodé correctement en première partie de saison. Néanmoins, de nombreux clubs cherchent la bonne affaire, et ce n’est pas facile de se démarquer. Il faut donc s’y prendre tôt.

Kiev le libérera en juin 2026

C’est ce que font les dirigeants lyonnais avec Giorgi Tsitaishvili. Ce Géorgien né en Israël possède un parcours sportif atypique, mais cela fait deux ans qu’il se montre très à son avantage. Titulaire avec son pays au dernier Euro, l’ailier s’était révélé à Grenade, en D2 espagnole. Le joueur appartient au Dynamo Kiev, qui l’a prêté à Metz cette saison. Très en jambes, notamment récemment face au PSG, le Géorgien participe à tous les matchs et monte en puissance avec deux buts sur quatre dernières rencontres de Ligue 1 (contre Brest et le PSG).
Il sera en fin de contrat au mois de juin 2026, et Kiev ne compte pas le prolonger. Deux clubs français sont déjà sur les rangs pour le récupérer à zéro euro : Lille et l’OL, affirme Foot Mercato. La bataille s’annonce farouche car Villarreal et la Lazio Rome sont aussi à l’affût. Un joueur virevoltant, encore jeune à 25 ans, gratuit et déjà habitué à la Ligue 1, cela a tout du bon plan pour Lyon, qui se prépare à perdre du monde sur les ailes. Le départ de Malick Fofana semble inévitable à gauche, et à droite, des places sont clairement à prendre. Giorgi Tsitaishvili peut jouer des deux côtés de l’attaque, ce qui peut donner de nombreuses solutions à Paulo Fonseca la saison prochaine. Un dossier à suivre donc, mais qui fait clairement partie des options qui font saliver l’OL.

