Il met le feu et coûte zéro euro, l’OL fonce dessus

OL : Le cas Karabec déjà réglé

l an passé niakhaté a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossé cet été et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a joué a son vrai poste il a été plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile