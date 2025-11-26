OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

ICONSPORT_267317_0003
En plus d'Endrick, l'OL souhaite recruter un autre attaquant lors du prochain mercato d'hiver. Le nom de Louis Munteanu a été évoqué. Des précisions sont déjà apportées du côté du joueur roumain.
L'Olympique Lyonnais a besoin de sérieusement se renforcer sur le plan offensif, comme on l'a constaté encore une fois lors du match nul concédé par l'OL dimanche à Auxerre. Après les départs de Lacazette et Mikautadze, la signature de Satriano n'est pas suffisante, le joueur prêté par Lens étant décevant. Alors, c'est sur Endrick, la jeune pépite brésilienne du Real Madrid, que Lyon a placé ses espoirs en janvier prochain, l'accord étant imminent. Mais Paulo Fonseca a également convaincu ses dirigeants que la seule présence d'Endrick ne suffirait pas et ces derniers ont donc déjà lancé des pistes.
Ces derniers jours, c'est le nom de Louis Munteanu, l'avant-centre international roumain de Cluj, qui est régulièrement cité comme la priorité de l'Olympique Lyonnais. Une piste solide, mais qui se heurte aux limites actuelles des finances du club de la capitale des Gaules. Et ce mercredi, cela se confirme, Louis Munteanu ne va probablement pas signer à l'OL.

Munteanu s'éloigne de l'OL

Le média sportif roumain iAM Sport révèle que Cluj a déjà reçu une offre officielle du club de DC United, qui évolue en Major League Soccer. Et là où l'OL n'aurait montré que de l'intérêt pour Louis Munteanu, les dirigeants du club basé à Washington ont déjà formulé une proposition à hauteur de 6 millions d'euros pour recruter l'avant-centre roumain.
Du côté de Cluj, on ne va pas trop traîner à cette offre, car comme le précise notre confrère roumain, l'argent ne coule pas à flot au sein de cette formation actuellement classée huitième du championnat national. « Il est de notoriété publique que le propriétaire du CFR Cluj, Neluțu Varga, a récemment rencontré certains problèmes financiers et qu’une telle offre ne peut donc être ignorée par l'homme d'affaires », précise Remus Răureanu, qui suit ce dossier pour iAM Sport
