Endrick à l'OL : « C’est officiel à 99,9% »

a signature d’Endrick à l’OL lors du mercato d’hiver semble acquise. Du côté du quotidien espagnol AS, on annonce la venue de l'avant-centre du Real Madrid à Lyon.

Despierta San Francisco, et relayés par La fumée n’est pas encore blanche au-dessus de Notre-Dame de Fourvière, mais ce n’est pas loin. À un peu plus d’un mois de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, tout indique que l’Olympique Lyonnais frappera un grand coup en se faisant prêter Endrick. Même si l’OL et le Real Madrid n’ont pas encore totalement bouclé l’accord de prêt de l’avant-centre de 19 ans, le journaliste sportif Matteo Moretto annonce que l’opération est faite ou presque. Dans des propos tenus lors du podcast, et relayés par AS , notre confrère est d’une confiance absolue concernant la signature d’Endrick à Lyon. Il précise même qu’entre l’avant-centre brésilien et le club de Michèle Kang, il n’y avait déjà plus aucune zone d’ombre, les deux camps s’étant entendus afin de ne pas perdre de temps quand le mercato s’ouvrira.

Endrick à l'OL, le doute n'existe plus

Pour Matteo Moretto, les supporters lyonnais peuvent déjà mettre le champagne au frais. « L’accord Endrick-Lyon est finalisé à 100 %, et le transfert entre le Real Madrid et Lyon est bouclé à 99,9 % », explique le journaliste, qui confirme également qu’il s’agira d’un prêt et que l’exemple du dossier Mariano Díaz a permis à l’ensemble des parties de comprendre que c’était un deal gagnant-gagnant. Car du côté d’Endrick, qui n’a pas prévu de s’installer dans la durée à l’Olympique Lyonnais, il s’agit surtout de briller pendant six mois. Le jeune avant-centre brésilien veut convaincre le sélectionneur italien de la Seleção – par ailleurs ancien entraîneur d’Endrick à Madrid – qu’il peut apporter un vrai plus au Brésil. Pour cela, il doit avoir du temps de jeu et marquer des buts.

Lyon attend sa nouvelle star