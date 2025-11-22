ICONSPORT_249607_0096
Endrick - Real Madrid

Endrick à l'OL : « C’est officiel à 99,9% »

OL22 nov. , 8:00
parClaude Dautel
La signature d’Endrick à l’OL lors du mercato d’hiver semble acquise. Du côté du quotidien espagnol AS, on annonce la venue de l'avant-centre du Real Madrid à Lyon.
La fumée n’est pas encore blanche au-dessus de Notre-Dame de Fourvière, mais ce n’est pas loin. À un peu plus d’un mois de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, tout indique que l’Olympique Lyonnais frappera un grand coup en se faisant prêter Endrick. Même si l’OL et le Real Madrid n’ont pas encore totalement bouclé l’accord de prêt de l’avant-centre de 19 ans, le journaliste sportif Matteo Moretto annonce que l’opération est faite ou presque. Dans des propos tenus lors du podcast Despierta San Francisco, et relayés par AS, notre confrère est d’une confiance absolue concernant la signature d’Endrick à Lyon. Il précise même qu’entre l’avant-centre brésilien et le club de Michèle Kang, il n’y avait déjà plus aucune zone d’ombre, les deux camps s’étant entendus afin de ne pas perdre de temps quand le mercato s’ouvrira.

Endrick à l'OL, le doute n'existe plus

Pour Matteo Moretto, les supporters lyonnais peuvent déjà mettre le champagne au frais. « L’accord Endrick-Lyon est finalisé à 100 %, et le transfert entre le Real Madrid et Lyon est bouclé à 99,9 % », explique le journaliste, qui confirme également qu’il s’agira d’un prêt et que l’exemple du dossier Mariano Díaz a permis à l’ensemble des parties de comprendre que c’était un deal gagnant-gagnant. Car du côté d’Endrick, qui n’a pas prévu de s’installer dans la durée à l’Olympique Lyonnais, il s’agit surtout de briller pendant six mois. Le jeune avant-centre brésilien veut convaincre le sélectionneur italien de la Seleção – par ailleurs ancien entraîneur d’Endrick à Madrid – qu’il peut apporter un vrai plus au Brésil. Pour cela, il doit avoir du temps de jeu et marquer des buts.

Lyon attend sa nouvelle star

Du temps de jeu, Endrick n’en avait plus au Real Madrid, Xabi Alonso ne comptant pas sur lui. En signant pour six mois à Lyon, l’attaquant se donne une chance de montrer à l’Italien, en charge de la Seleção, qu’il peut apporter un vrai plus à l’équipe nationale. De quoi laisser envisager des performances énormes avec l’Olympique Lyonnais. Du côté de la capitale des Gaules, on doit désormais attendre le 1er janvier pour que tout cela soit enfin officialisé, même si le doute s’envole de plus en plus.
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Loading