L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

L'AJ Auxerre et l'Olympique Lyonnais se sont séparés sur un score de parité (0-0) ce dimanche à l'Abbé-Deschamps. Un match sans saveur, où l'on aura surtout beaucoup vu le gardien de but de l'OL.

En déplacement à Auxerre, lanterne rouge de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'avait qu'une ambition, s'imposer. Mais pour l'OL, les choses n'ont pas été aussi simples que là, notamment durant une première période durant laquelle la défense rhodanienne était dans le dur. Après un but logiquement refusé à Matondo (13e), c'est Greif qui évitait le pire à son équipe en repoussant superbement un penalty tiré par Sinayoko (23e) . Le gardien de but international slovaque de Lyon était clairement le meilleur joueur de son équipe, repoussant les tentatives d'une formation auxerroise, vraiment dans le dur au moment de conclure. Après la pause, le jeu s'équilibrait un peu entre les deux formations. Mais c'est encore une fois Greif qui se mettait en valeur, et encore une fois face à Sinayoko dont le tir à bout portant était détourné par le portier de l'OL (68e).

Greif homme du match à Lyon

Sous la pluie, le jeu s'enlisait un peu sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps, les deux formations voulant prendre les trois points, mais sans risque de tout perdre. Dominatrice au point, mais incapable de mettre son adversaire KO, l'AJ Auxerre confirmait ses lacunes offensives. Mais du côté de l'Olympique Lyonnais, on n'avait pas réellement de solution face au 18e de Ligue 1 et forcément cela peut inquiéter pour une formation qui veut prétendre à jouer le haut du classement. Car même si dans le temps additionnel, la formation de Paulo Fonseca s'est soudainement ruée à l'attaque, elle n'a jamais trouvé la faille et n'a pas réalisé ce qui aurait été un sacré hold-up.