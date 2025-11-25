L'OL fonce sur un attaquant, c'est une surprise

L'OL a l'intention d'animer le marché des transferts hivernal. Le club rhodanien cherche notamment des nouveaux joueurs offensifs.

L' OL doit surveiller ses dépenses de près mais place déjà ses pions dans certains dossiers concernant le prochain mercato hivernal. Il se dit qu'Endrick est proche de débarquer dans le Rhône en prêt en provenance du Real Madrid. Mais le crack brésilien n'est pas le seul à être annoncé comme potentielle recrue à l'Olympique Lyonnais. Compte tenu de la situation en attaque, les dirigeants lyonnais réfléchissent à la possibilité de signer un nouvel avant-centre. Les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient bien finir par trouver leur bonheur du côté de la Roumanie.

Munteanu bientôt joueur de l'OL ?

Selon les informations de AS.ro , l'OL est en effet dans la course à la signature de Louis Munteanu. L'attaquant roumain de 23 ans évolue du côté du CFR Cluj. Si les Gones veulent avoir gain de cause dans ce dossier, ils devront faire l'offre attendue par la formation roumaine, à savoir près de 10 millions d'euros. C'est 2 millions de moins que l'offre qui avait été faite il y a quelques mois par le Stade Rennais et qui avait été déclinée.

L'international roumain est ouvert à un départ de son pays natal, alors qu'il a connu une expérience ratée à la Fiorentina lors de son passage au club de 2020 à 2024. Reste à savoir si l'OL aura les moyens de se payer Munteanu ou si un prêt pourrait être envisageable.

Les finances lyonnaises sont dans le rouge, même si les Gones viennent récemment de recevoir une bonne nouvelle. Les Lyonnais encaisseront en effet 8 millions d'euros avec la vente définitive de Saël Kumbedi du côté de Wolfsburg. Un montant qui pourrait être réinvesti cet hiver lors du mercato. A moins que la stratégie ne soit pas celle-ci mais bien plutôt de continuer à rassurer la DNCG.