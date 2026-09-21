TV : Turquie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour lancer sa nouvelle aventure à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane va disputer une rencontre importante en Ligue des Nations face à la Turquie. Un premier rendez-vous que Zizou et les siens ne voudront pas rater.

Quelle heure pour Turquie - France ?

Quelques mois après la Coupe du Monde 2026, lors de laquelle la bande à Didier Deschamps avait buté sur le futur champion du monde espagnol en demi-finales, c’est l’heure de Zinédine Zidane ! Nommé par la FFF pour prendre la suite de DD, Zizou débutera officiellement sa nouvelle carrière de sélectionneur des Bleus lors d’un match de Ligue des Nations face à la Turquie. Cette rencontre se jouera ce vendredi 25 septembre à 20h45 au Stade de Kocaeli.

Sur quelle chaîne suivre Turquie - France ?

TF1. Cette première journée de la Ligue A de la Ligue des Nations entre la Turquie et la France sera diffusée en exclusivité sur l’antenne de

Les compos probables de Turquie - France :

Éliminé dès la phase de groupes de la dernière Coupe du Monde, avec une seule victoire contre les USA lors de la dernière journée, la Turquie va tenter de repartir sur un nouveau projet. Pour cette première rencontre de la saison, Vincenzo Montella a choisi de mixer cadres et nouveaux joueurs. Parmi les 29 joueurs retenus aux côtés d’Arda Güler, l’entraîneur italien a notamment convoqué Ilhan Fakili, buteur face à l’OM en Europa League avec Besiktas la semaine passée.

La compo probable de la Turquie : Cakir - Celik, Kabak, Bardakci, Elmali - Çalhanoglu, Ozcan, Kokcu - Guler, Yilmaz, Aktürkoglu.

Pour sa grande première sur le banc de touche des Bleus, Zinédine Zidane a décidé d’intégrer de nouveaux éléments dans le groupe France, à l’image de Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha ou Estéban Lepaul. Mais pour ce premier match face à la Turquie, Zizou devrait aligner un onze plutôt classique avant de faire des tests plus tard, sachant que la France va jouer quatre matchs en deux semaines. Zidane devrait toutefois apporter sa patte, avec possiblement quelques choix forts comme le fait d’aligner Mbappé à gauche et Dembélé à pointe.

La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert - Koné, Rabiot - Olise, Cherki, Mbappé - Dembélé.