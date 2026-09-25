PSG : Riolo fait une demande très spéciale à Al-Khelaifi

PSG : Riolo fait une demande très spéciale à Al-Khelaifi

PSG25 sept. , 8:00
parClaude Dautel
7
Ajouter comme source préférée sur Google
En cette semaine de trêve internationale, le magazine Complément d'Enquête en a remis une couche sur la relation entre Nasser Al-Khelaifi, la LFP et la Ligue 1. L'occasion pour un président anonyme d'un club de s'en prendre au patron du PSG, même s'il n'y avait rien de neuf. Pour Daniel Riolo, l'heure est peut-être venue pour la L1 de tourner cette page.
Plus d'un an après une première émission sur le président du Paris Saint-Germain, France 2 en a remis une couche sur le dirigeant qatari des doubles champions d'Europe. Aucune révélation fracassante dans cette rediffusion, si ce n'est le président d'un club qui s'en prend à Nasser Al-Khelaifi en affirmant que le PSG et Beinsports dirigeaient le football français. Quelques minutes après cette émission, Daniel Riolo, qui n'est pas un grand ami du patron des champions d'Europe, a évoqué cette séquence. Et il estime que du côté du football français, il faudrait qu'une bonne fois pour toutes on revienne à un fonctionnement normal et que Nasser Al-Khelaifi ne voit pas des ennemis partout.

Al-Khelaifi n'est pas l'ennemi numéro 1 des club de L1

A l'heure où le dossier des droits TV commence à revenir à la Une avec un prochain appel d'offres, le journaliste de RMC estime qu'il faut tout de même tourner la page, à commencer par le patron du Paris Saint-Germain. « Maintenant, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de toutes ces affaires et que Nasser Al-Khelaïfi considère une bonne fois pour toutes que personne ne veut sa peau, que personne n'est contre lui. Et notamment pas tous les présidents de Ligue 1, même aucun. Et que ce serait bien, à un moment, de remonter tous sur le même bateau parce que Ligue 1+, qu'il a combattue, existe, que c'est plutôt pas mal. Que c'est transitoire parce que ça sera pas rentable et on ne pourra pas vivre avec Ligue 1+ des années et des années, qu'il va falloir intéresser des nouveaux diffuseurs, que le produit est redevenu attractif, que c'est plutôt positif tout ce qui est en train de se passer dans le foot », fait remarquer, dans un premier temps, Daniel Riolo, avant de revenir sur le coeur du sujet.
« OK, ça s'est mal passé, il y a eu plein d'histoires. Si on pouvait regarder un peu devant et je pense que la clé, c'est malgré tout le PSG qui l'a. Et si parce qu'il va y avoir l'appel d'offres, si derrière dans les négociations de gré à gré on pouvait trouver un diffuseur et que tout le monde remonte ensemble, encore une fois, je reprends la même image, sur le même bateau et qu'on aille dans la même direction pour sauver le foot français, ce serait quand même quelque chose de positif », estime le journaliste vedette de l'Afer Foot.
Articles Recommandés
Gonçalo Ramos
PSG

Un faux buteur pour 74 ME, le PSG a arnaqué Milan

Ultra Agressif Et Calamiteux Castaldi Demolit Mbappe
Equipe de France

« Ultra-agressif et calamiteux », Castaldi démolit Mbappé

Frank McCourt n'a pas respecté ses promesses
OM

Vente de l'OM, « les pays exotiques » disent non

Fabian Ruiz Le Psg Nen Voulait Pas
PSG

Fabian Ruiz, le PSG n’en voulait pas

Fil Info

25 sept. , 11:30
Un faux buteur pour 74 ME, le PSG a arnaqué Milan
25 sept. , 11:00
« Ultra-agressif et calamiteux », Castaldi démolit Mbappé
25 sept. , 10:30
Vente de l'OM, « les pays exotiques » disent non
25 sept. , 10:00
Fabian Ruiz, le PSG n’en voulait pas
25 sept. , 9:30
L'ASSE roule sur la Ligue 2, il retombe dans le piège
25 sept. , 9:00
Zidane efface Deschamps, TF1 ne se cache plus
25 sept. , 8:40
L’OM en Ligue 2, cette légende alerte Genesio
25 sept. , 8:20
OL : Liverpool met les choses au clair pour Morton
25 sept. , 7:03
TV : Turquie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

L’OM en Ligue 2, cette légende alerte Genesio

ben pour le coup son coup de folie la etait bienvenu meme si c'est pas forcement les joueurs arrivé qui on fait la difference et surtout le prix des joueurs

Gavi, le PSG commence par 45 ME

c'est sur qu'il a beaucoup de talent comme Neymar mais jouer à mi temps ,non

PSG : Riolo fait une demande très spéciale à Al-Khelaifi

Riolo trouve toujours quelque chose à reprocher à Nasser.Ce type est un frustré

Fabian Ruiz, le PSG n’en voulait pas

N'importe quoi

Vente de l'OM, « les pays exotiques » disent non

L'Arabie Saoudite voulait bien investir sur l'OM mais ce pays a surtout peur des supporters dont certains se croient propriétaires de l'OM et veulent être décisionnaires. N'est ce pas Zeroual???

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading