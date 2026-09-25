PSG : Riolo fait une demande très spéciale à Al-Khelaifi

En cette semaine de trêve internationale, le magazine Complément d'Enquête en a remis une couche sur la relation entre Nasser Al-Khelaifi, la LFP et la Ligue 1. L'occasion pour un président anonyme d'un club de s'en prendre au patron du PSG, même s'il n'y avait rien de neuf. Pour Daniel Riolo, l'heure est peut-être venue pour la L1 de tourner cette page.

Plus d'un an après une première émission sur le président du Paris Saint-Germain, France 2 en a remis une couche sur le dirigeant qatari des doubles champions d'Europe. Aucune révélation fracassante dans cette rediffusion, si ce n'est le président d'un club qui s'en prend à Nasser Al-Khelaifi en affirmant que le PSG et Beinsports dirigeaient le football français. Quelques minutes après cette émission, Daniel Riolo, qui n'est pas un grand ami du patron des champions d'Europe, a évoqué cette séquence. Et il estime que du côté du football français, il faudrait qu'une bonne fois pour toutes on revienne à un fonctionnement normal et que Nasser Al-Khelaifi ne voit pas des ennemis partout.

Al-Khelaifi n'est pas l'ennemi numéro 1 des club de L1

A l'heure où le dossier des droits TV commence à revenir à la Une avec un prochain appel d'offres, le journaliste de RMC estime qu'il faut tout de même tourner la page, à commencer par le patron du Paris Saint-Germain. « Maintenant, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de toutes ces affaires et que Nasser Al-Khelaïfi considère une bonne fois pour toutes que personne ne veut sa peau, que personne n'est contre lui. Et notamment pas tous les présidents de Ligue 1, même aucun. Et que ce serait bien, à un moment, de remonter tous sur le même bateau parce que Ligue 1+, qu'il a combattue, existe, que c'est plutôt pas mal. Que c'est transitoire parce que ça sera pas rentable et on ne pourra pas vivre avec Ligue 1+ des années et des années, qu'il va falloir intéresser des nouveaux diffuseurs, que le produit est redevenu attractif, que c'est plutôt positif tout ce qui est en train de se passer dans le foot », fait remarquer, dans un premier temps, Daniel Riolo, avant de revenir sur le coeur du sujet.

« OK, ça s'est mal passé, il y a eu plein d'histoires. Si on pouvait regarder un peu devant et je pense que la clé, c'est malgré tout le PSG qui l'a. Et si parce qu'il va y avoir l'appel d'offres, si derrière dans les négociations de gré à gré on pouvait trouver un diffuseur et que tout le monde remonte ensemble, encore une fois, je reprends la même image, sur le même bateau et qu'on aille dans la même direction pour sauver le foot français, ce serait quand même quelque chose de positif », estime le journaliste vedette de l'Afer Foot.