LdN : Xavi et Klopp se neutralisent, les Pays-Bas et l'Allemagne dos à dos

1ère journée de la Ligue des Nations :

Johan Cruyff Arena (Amsterdam).

Pays-Bas - Allemagne : 1-1.

Buts : Gakpo (90e+2) pour les Pays-Bas ; Nmecha (32e) pour l'Allemagne.

Pour les grandes premières de Xavi et de Jurgen Klopp sur les bancs des Pays-Bas et l'Allemagne, les deux sélections majeures du football européen n'ont pas réussi à se séparer, sachant que les Néerlandais ont égalisé à 92e minute de jeu.