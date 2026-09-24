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LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 25 septembre

Ligue des Nations25 sept. , 00:00
parAlexis Rose
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Ligue B :
18h00 : Géorgie - Irlande du Nord (sur L'Equipe Live Foot)
20h45 : Hongrie - Ukraine (sur L'Equipe Live Foot)
Pologne - Bosnie-Herzégovine (sur L'Equipe Live Foot)
Suède - Roumanie (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue C :
18h00 : Arménie - Lettonie (sur L'Equipe Live Foot)
20h45 : Monténégro - Chypre
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Derniers commentaires

OL : La trouvaille de Michele Kang pour remplir le Groupama Stadium

Je sais pas où ils vont chercher ces plagistes qui sont incapables de se relire. Tous les jours leurs articles médiocres sont bourrés de fautes d’orthographe.

OL : La trouvaille de Michele Kang pour remplir le Groupama Stadium

"les deux formations digérées par Michele Kang." Digérées ou dirigées ?😁

EdF : Rabiot se lâche sur Deschamps

Attendons de voir les performances de zidane avant de critiquer Deschamps. Rien ne dit qu il fera mieux donc attendons avant de juger ou comparer

EdF : Rabiot se lâche sur Deschamps

Sacré DD... heureusement que nous en sommes débarrassé

Un joueur à l’avenir de l’OM entre ses pieds

Difficile de faire confiance a un joueur tres fragile.

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