Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 8e journée

Ligue 324 sept. , 19:43
parAlexis Rose
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8e journée de Ligue 3 :
Jeudi 24 septembre
20h45 : Caen - Rouen (sur Ligue 1+)
Samedi 26 septembre
20h45 : Thionville Lusitanos - La Roche-sur-Yon (sur Ligue 1+ 7)
Orléans - Cannes (sur Ligue 1+ 5)
Paris 13 Atletico - Bastia (sur Ligue 1+ 9)
Bourg-en-Bresse - Concarneau (sur Ligue 1+ 8)
Villefranche Beaujolais - Versailles (sur Ligue 1+ 3)
QRM - Amiens (sur Ligue 1+ 6)
Fleury - Aubagne (sur Ligue 1+ 4)
Valenciennes - Le Puy-en-Velay (sur Ligue 1+ 2)

Ligue 3

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rouen logo
Rouen
17752013211
2La Roche logo
La Roche
1574301064
3Concarneau logo
Concarneau
127331963
4Thionville Lusitanos logo
T. Lusitanos
12733113112
5Caen logo
Caen
1274031275
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Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
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Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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