OL : Sept clubs le veulent, Morton sur le départ en janvier

OL : Sept clubs le veulent, Morton sur le départ en janvier

OL24 sept. , 13:55
parGuillaume Conte
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L'OL va se faire attaquer au mois de janvier pour Tyler Morton, qui fait saliver quasiment la moitié de la Premier League avec son gros début de saison à Lyon.
Joueur le plus utilisé par Paulo Fonseca cette saison, Tyler Morton confirme qu’il a pris ses aises à Lyon. Le milieu de terrain anglais a beau avoir légèrement changé de position pour tenir une place moins reculée, il confirme que son abattage, sa qualité de passe et sa vision de jeu en font un pion essentiel pour l’OL cette saison. Mais chaque réussite à le revers de sa médaille et en général avec Lyon, cela concerne le mercato.

Le mercato ouvre dans 100 jours

Ce jeudi, Team Talk dévoile l’affolement que provoque en Premier League la réussite de l’ancien international espoirs anglais, qui va inévitablement provoquer des offres cet hiver. Il faut dire que le mercato de janvier ouvre dans 100 jours, et l’OL sait déjà qu’il va devoir surveiller ce dossier de près, même si le joueur adore sa vie à Lyon.
Mais comme le relève le média britannique, Liverpool, qui l’a pourtant venu à l’OL pour 15 ME bonus compris - car ces bonus ont de grandes chances d’être versés dans leur totalité - est notamment intéressé par un retour de l’enfant du pays qui n’avait pas eu sa chance chez les Reds. Team Talk révèle toutefois que Tyler Morton aura l’embarras du choix s’il veut un jour retourner en Premier League, car sept formations sont sur les rangs pour le faire venir.
Les noms de Nottingham Forest, Crystal Palace et Brighton sont ressortis en premier, tandis que Newcastle, Everton et Sunderland ont également pris des renseignements sur un éventuel désir de revenir en Angleterre. Liverpool possède un intéressement de 20 % sur une future plus-value, qui sera quasiment inévitable car Tyler Morton possède désormais une valeur proche de 30 millions d’euros. Sa progression, son temps de jeu régulier et sa maturité permettent à l’OL d’envisager une très grosse vente si jamais ces intérêts devaient se concrétiser au mois de janvier. Ce serait toutefois indéniablement une énorme perte sur le plan sportif pour l’équipe de Paulo Fonseca.
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tjr présent pour prendre la teub de mboulard à pleine bouche :)

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