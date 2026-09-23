Paris Sportif : La cote de Turquie-France multipliée par 10 !

Premier match de la saison pour l’équipe de France, avec Zinedine Zidane aux commandes. Une rencontre qui sera forcément très suivie ce vendredi soir contre la Turquie.

Quelques mois après la Coupe du Monde 2026, lors de laquelle la bande à Didier Deschamps avait buté sur le futur champion du monde espagnol en demi-finales, c’est l’heure de Zinédine Zidane ! Nommé par la FFF pour prendre la suite de DD, Zizou débutera officiellement sa nouvelle carrière de sélectionneur des Bleus lors d’un match de Ligue des Nations face à la Turquie. Cette rencontre se jouera ce vendredi 25 septembre à 20h45 au Stade de Kocaeli.

Pour cette rencontre où la France sera favorite, Foot01 et Winamax vous proposent une découverte du monde des paris sportifs avec une offre exceptionnelle. De quoi rendre ce match particulièrement intéressant et rentable si vous découvrez le monde des paris sportifs. En effet, la cote pour le match entre la Turquie et la France est multipliée par 10 pour une victoire des Bleus. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.



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Un premier dépôt de 10 € seulement te rendra éligible à l’offre, et ça tombe bien puisqu’il s’agit également du montant maximum que tu pourras miser sur le pari sélectionné dans le cadre de l’offre du moment. Tu peux évidemment choisir de déposer plus. Si ton pari est gagnant, tes gains seront multipliés par 10 !

Avec un dépôt de 10 € seulement et une mise maximum de 10 €, tu pourras repartir avec :

- tes gains en cash pour la cote initiale,

- des freebets plein les bras pour la partie “boostée”, sous réserve évidemment que le pari soit gagnant !

Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.

En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)

Seul le match entre la Turquie et la France est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote pour le résultat "Victoire de la France" est à 1,45, et elle est portée à 14,50 par Winamax dans cette offre. Soit, pour une mise de 20 euros par exemple, un gain potentiel de 290 euros si la France s'impose en Turquie.

BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash. Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article . Seul le pari mis en avant via l’offre “” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash.

On a prévu des infos un peu partout dans l’App Winamax pour que tu ne sois pas perdu.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».